Colonial registra un utile di 28 milioni di euro nel primo trimestre del 2022

Immobiliare coloniale ha chiuso il primo trimestre 2022 con un utile netto di 28 milioni di eurocon un incremento del 32% rispetto ai 21 milioni denunciati dodici mesi fa, come riportato dalla società alla National Securities Market Commission (CNMV).

L’azienda ha evidenziato nella presentazione dei risultati il “solida crescita” degli affittiche sono aumentati del 4% al 82 milioni. Nel primo trimestre del 2021, questa cifra si è attestata a 78 milioni di euro.

Allo stesso modo, il fatture a partire dal sfruttamento rete sono aumentate del 28%, passando dai 10 milioni registrati nei primi tre mesi del 2021 a 13 milioni di euro annunci questo martedì.

Per quanto riguarda la risultato operativo lordo (EBITDA)è salito a 58 milioni di euro. L’aumento è stato del 4% rispetto ai 55 milioni comunicati alla CNMV dodici mesi fa. La società sottolinea che questo aumento è stato guidato dall’aumento del 2% nel portafoglio di Madrid.

Alla fine del primo trimestre dell’anno fiscale 2022, Colonial ha stipulato contratti per un totale di 51.661 mq di uffici. L’86% (44.622 m²) corrisponde a contratti firmati a Barcellona e Madrid e il resto (7.039 m²) è stato firmato a Parigi. Inoltre, sono stati effettuati 25.476 m² di registrazioni di contratti, evidenziando i 14.361 m² di Madrid.

“I nuovi affitti sono +9% in più rispetto ai precedenti: Barcellona +21%, Madrid +9% e Parigi +6%”, sottolineano dall’agenzia immobiliare.

PROPORRÀ DIVIDENDO DI 0,24 EURO

Colonial ha convocato assemblea ordinaria degli azionisti per il prossimo 20 giugno in prima convocazione, dove l’azienda proporrà la distribuzione di un dividendo di 0,24 euro per azione.

Secondo l’ordine del giorno dell’assemblea trasmesso al CNMV, l’importo complessivo da erogare in dividendi, secondo il numero di azioni in circolazione, ammonterebbe a 129,5 milioni di euro.

Questo dividendo totale massimo sarà distribuito con un onere di 34,85 milioni di euro destinato ai dividendi del risultato 2021 e la riserva dal premio di emissione, fino a un massimo di 94,65 milioni.