Collezioni mai viste per ottenere la Thermomix di Lidl a un prezzo incredibile

I robot da cucina sono molto comuni nelle case, sono magnifici aiutanti che risolvono moltissime cose quando si tratta di preparare praticamente qualsiasi cosa e con cui, oltre a risparmiare tempo, risparmierai anche sforzo, cucinando qualsiasi piatto senza nemmeno muovere un dito. Oggi ti mostriamo il mitico robot da cucina di Lidl che non ha nulla da invidiare al Thermomix e con cui potrai gustare piatti incredibili semplicemente premendo un paio di pulsanti e aspettando il tempo indicato in ogni caso… sbrigati che vola!

Lidl ha spopolato sul mercato alcuni anni fa quando ha messo in vendita il suo robot da cucina, arrivando addirittura a ricevere una denuncia da parte di Thermomix, che sosteneva che fosse una copia del loro, ma la verità è che la catena tedesca ha vinto la causa e ha potuto continuare a commercializzare un elettrodomestico che viene venduto come panini ogni volta che è disponibile.

Il robot da cucina di Lidl, con sconto

Si tratta del Robot da cucina Monsieur Cuisine Smart, il mitico robot di Lidl che si esaurisce sempre quando arriva in stock poiché è uno dei più apprezzati e completi sul mercato, con molte funzioni e una vasta gamma di accessori per poter fare di tutto con esso e non farsi mancare nessun piatto o preparazione. Attualmente ha uno sconto del 16% che porta il suo prezzo finale a soli 399,99€, un affare che non si era mai visto così economico… e l’offerta è valida fino a esaurimento scorte o fino al 31 luglio.

Questo fantastico robot da cucina di Lidl è il cuoco perfetto, con il quale potrai svolgere una grande varietà di compiti in cucina, oltre a preparare più di 600 ricette con la sua funzionalità Cooking Pilo, un meraviglioso apparecchio con cui preparare zuppe, salse, frullati, piatti di verdure, carne e pasta, pesce, marmellate, impasti per torte e molto altro. Ha uno schermo da 8″ con velocità di aggiornamento elevata e comodità d’uso.

Tra le altre caratteristiche, ha una bilancia integrata per pesare direttamente nella pentola in intervalli di 5 g fino a un massimo di 5 kg. Oltre ad avere due maniglie laterali per una gestione comoda e sicura, nella parte anteriore ha una maniglia che facilita ancora di più l’uso quando devi utilizzarlo con una mano sola. Include accessori molto interessanti, come:

Coperchio con apertura per il riempimento e misurino.

Contenitore miscelatore in acciaio da 4,5 l.

Lama.

Accessorio per mescolare.

Vaporiera con coperchio e accessorio piatto.

Accessorio per la cottura.

Spatola con punta in silicone removibile.

Con una potenza di 1.200 W, il già mitico robot da cucina di Lidl ha dimensioni di 45,7 x 37 x 29 cm e un peso approssimativo di 7,85 kg.

