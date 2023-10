Cohue da Maisons du Monde con 3 accessori che trasformeranno completamente il tuo salotto!

Maisons du Monde ha deciso di lanciare tre accessori che trasformeranno sicuramente la tua casa in un museo d’arte!

Grazie a Maisons du Monde, è possibile trovare oggetti decorativi che non si trovano altrove. E per una buona ragione, l’azienda mette sempre in vendita accessori che ridanno fascino alla tua casa.

Maisons du Monde: un monumento nel mondo dell’arredamento

Maisons du Monde fa parte di quelle numerose piattaforme che propongono un approccio totalmente diverso da quello che conosciamo nel campo dell’arredamento e dell’arredamento.

E per una buona ragione, la catena francese ha apportato il suo tocco personale all’arredamento della tua casa proponendo una serie di prodotti molto più originali di quelli proposti nel resto del mercato.

Grazie a Maisons du Monde, è possibile trovare tutti i prodotti dei tuoi sogni per l’arredamento della tua casa. Va detto che quest’ultima dipende dai gusti personali di ognuno.

Molte persone optano per il minimalismo, mentre altre preferiscono l’estetica disordinata dello stile industriale. Allo stesso modo, ci sono anche gli amanti dell’arte che vorrebbero trasformare la loro casa in un vero e proprio museo.

E anche per queste persone, Maisons du Monde ha gli oggetti giusti. L’arte può esprimersi in molti modi diversi: pittura, scultura, musica… Ognuno di essi ha la sua forma d’espressione.

Un quadro perfetto per la tua casa

Può anche trasmettere sensazioni completamente diverse dalle altre. Maisons du Monde lo ha dimostrato con i tre oggetti in vendita nel suo catalogo. Non c’è dubbio che ti innamorerai di questi accessori.

Se vuoi trasformare la tua casa in un museo d’arte, questi accessori sono fatti per te. In primo luogo, Maisons du Monde ha svelato il quadro La Dame à l’éventail.

Questo famoso quadro rappresenta attraverso un’immagine stampata su tela, un’immagine espressionista con cui il tuo salotto acquisirà un tocco di eleganza. Grazie a quest’opera d’arte, che misura 80 x 80 centimetri, non sarà nemmeno necessaria una cornice. Infatti, potrai appenderlo così com’è al muro della tua casa. Puoi anche appoggiare questo quadro su un mobile.

Disponibile al prezzo di 99 euro, questo quadro non mancherà di aggiungere un tocco di eleganza alla tua casa. Nel suo catalogo, Maisons du Monde ha anche svelato un busto di donna beige dall’effetto invecchiato.

Oggetti d’arte da acquistare urgentemente

Si tratta di una rappresentazione perfetta dell’arte che le sculture possono portare nel nostro salotto. Un busto interamente realizzato in magnesio, che darà alla nostra casa un tocco di eleganza più tipico di un museo o di una galleria d’arte che di una casa.

Come per il quadro precedente, troverai questo famoso busto sul sito di Maisons du Monde. Dovrai spendere la somma di 79,99 euro per acquistarlo. Ma non è tutto. C’è un altro prodotto che ha fatto impazzire i consumatori.

Maisons du Monde ha avuto l’ottima idea di portare un pezzo dell’Isola di Pasqua a casa tua con la statua dell’Isola di Pasqua. Quest’ultima è anch’essa in magnesio. Si tratta di un’invenzione alta in totale 82 centimetri.

Grazie a questo pezzo, qualsiasi stanza della tua casa sarà radicalmente diversa. Per usufruire di questo prodotto, dovrai spendere 119 euro sul sito internet di Maisons du Monde.

Una cosa è certa, si tratta di tre accessori che trasformeranno la tua casa in un museo d’arte.

