Cohue da Ikea con questa sedia da spiaggia retrò e pieghevole!

Ikea propone una sedia da spiaggia effetto anni ’80 ideale per abbronzarsi e tenere tutte le tue cose a portata di mano in vacanza! Ti mostriamo…

Ikea ha l’accessorio da spiaggia più trendy della stagione! Infatti, il marchio ha appena lanciato una sedia dal design retrò per prendere il sole nelle migliori condizioni. Gli utenti ne vanno già pazzi! Ti diciamo tutto da A a Z!

Ikea continua a celebrare le vacanze

Ikea fa parte dei negozi di arredamento più trendy del momento. Infatti, i consumatori sono sempre numerosi ad innamorarsi delle creazioni del marchio svedese. Bisogna dire che quest’ultimo non lascia nulla al caso per rimanere in cima alle vendite!

Ikea ha sempre un passo avanti nel proporre prodotti pratici e di design per rinnovare tutte le stanze della casa. Dalla cucina, al salotto, passando per il giardino, il negozio ha tutto il necessario per arredare al miglior prezzo.

Il negozio propone anche collezioni speciali seguendo le stagioni. L’occasione per rinnovare il suo catalogo e proporre accessori all’avanguardia.

Quest’estate, Ikea ha quindi immaginato un’intera gamma di prodotti per la spiaggia. Il negozio ha lanciato diversi accessori essenziali per migliorare le nostre vacanze. Questo è il caso del suo mini tavolo pieghevole per i picnic in riva al mare o del suo ombrellone ultra leggero da portare ovunque!

Ma non è tutto! Il negozio ha anche riproposto un oggetto iconico degli anni ’80: la famosa sedia da spiaggia a righe che sta diventando una vera ossessione decorativa sul web.

Una sedia retrò ultra trendy

Ikea punta sulla decorazione retrò e propone una nuova sedia da spiaggia ultra carina. Infatti, il marchio si ispira agli anni ’80 con una sedia a righe verdi e bianche.

Questo accessorio è indispensabile per le lunghe giornate in spiaggia. Ti permette di sederti e abbronzarti senza metterti nella sabbia. Niente male, vero?

Questa novità di Ikea ha anche molti punti di forza che potrebbero farti innamorare. Innanzitutto, ha un peso piuma che ti permetterà di portarla ovunque senza sforzo.

Ma non è tutto! La sedia STRANDÖN di Ikea nasconde anche una piccola tasca con cerniera sotto il sedile. Potrai così riporre la tua crema solare, i tuoi occhiali o anche le tue riviste a portata di mano.

Infine, Ikea ti propone anche un piccolo ritorno agli anni ’80 grazie a un design unico. La sua sedia è composta da una struttura blu navy, molto trendy al momento. Questa è impreziosita da un sedile a righe verdi e bianche. Un’associazione tremendamente trendy per fare sensazione in spiaggia.

Hai capito bene, il negozio di arredamento propone ancora un must have indispensabile per le vacanze. Questo oggetto sta facendo il buzz sul web.

Un must have a meno di 25 euro

Gli utenti sono tutti impazziti per questa nuova sedia da spiaggia di Ikea. Bisogna dire che questa soddisfa tutti i requisiti per diventare la tua migliore alleata dell’estate.

Come sempre, il negozio propone anche un prezzo ultra accessibile a tutti i budget. La sua sedia STRANDÖN è disponibile per 24,99 euro in tutti i negozi e sul suo sito internet. Difficile resistere, vero?

Non c’è dubbio, il negozio ha colpito molto forte con questa novità estiva. Questa sedia pieghevole figura addirittura tra le migliori vendite dell’estate. Ha un ottimo punteggio sul web. Puoi quindi andare a colpo sicuro se stai ancora cercando una sedia per prendere il sole!

M. S. Ciao, sono Maureen, redattrice web per Stopandgo.com. Appassionata di lifestyle, serie tv e calcio, sono felice di condividere con voi le mie scoperte e analisi quotidiane. Che si tratti di decodificare le ultime tendenze, dibattere sulle serie del momento o discutere di tattiche di calcio, aggiungo il mio tocco personale ad ogni articolo. Spero di rivedervi su Stopandgo!

