Cohue da Carrefour con queste cuffie audio ispirate ai modelli Apple a prezzo scontato!

Per la grande gioia dei suoi clienti, Carrefour ha deciso di abbassare il prezzo di questa incredibile cuffia che batte tutta la concorrenza!

Carrefour è un marchio del settore alimentare. E quello che possiamo dire è che è unanime nel proporre prodotti a prezzi abbordabili e di qualità. Ma l’azienda non esita a diversificarsi in altri settori.

Carrefour fa un successo su TikTok

Tecnologia, abbigliamento, decorazioni, mobili… Carrefour offre articoli sempre più utili. Alcuni sono addirittura imitati dalla concorrenza. Come molti marchi, la catena non esita a trarre ispirazione dai successi degli altri.

Tuttavia, i prodotti originali non sono sempre accessibili a tutti. Infatti, spesso costano molto cari. E non tutti i consumatori hanno la possibilità di acquistarli, a loro grande dispiacere.

Pertanto, quando sul mercato appaiono opzioni simili a un prezzo inferiore e con una qualità ridotta, gli acquirenti si precipitano ad acquistarli. E con una diffusione istantanea sui social network ancora di più.

Carrefour è diventato negli ultimi giorni il supermercato più popolare tra i TikTokers. La catena di supermercati francese è diventata virale dopo che uno dei suoi prodotti è diventato popolare sul social network.

E ciò, soprattutto tra i numerosi utenti dell’applicazione TikTok. La piattaforma è tornata a essere una vetrina di tendenze, spesso associate all’imitazione dei grandi marchi.

Una cuffia perfetta che imita gli Apple AirPods Max

Questa volta è la cuffia messa in vendita da Carrefour che ha fatto un successo. E per buone ragioni, ha clonato i vantaggi degli Apple AirPods Max recentemente lanciati. Così come il suo design ultra stilizzato ed elegante.

Questa cuffia si distingue per numerosi aspetti. In primo luogo, per la riduzione del rumore che offre all’utente. Tuttavia, il prezzo degli Apple AirPods Max è proibitivo per molte persone.

Mentre le cuffie wireless Apple AirPods Max costano oltre 600 euro nell’Apple Store ufficiale, il modello venduto da Carrefour non supera i 40 euro. Un prezzo del tutto accessibile quindi per i budget di molte persone.

Compatibile con Android, iOS e Windows, il ZIU Z-MAX di Carrefour offre fino a 6 ore di autonomia. È inoltre dotato di un microfono, di un vivavoce, di pulsanti di gestione delle chiamate.

Oltre che di un accesso diretto agli assistenti Google e Apple. Sappiate che la cuffia messa in vendita dall’azienda francese comprende anche una radio FM. Ma anche uno slot per schede microSD, Bluetooth 5.0. E una presa mini-jack da 3,5 mm.

Uno sconto interessante prima del rientro

Se rimarrete sorpresi dal suono, soprattutto considerando il prezzo, dalla grande somiglianza che condividono con il modello Apple, in termini di design resterete senza parole. La cuffia è anche molto confortevole.

E per buone ragioni, ha un archetto imbottito e padiglioni auricolari in schiuma. Proprio per offrire la migliore esperienza possibile. Sappiate inoltre che Carrefour ha deciso di fare un bello sconto sulla sua cuffia.

Infatti, i clienti possono ora trovarla con il 67% di sconto. Una bellissima notizia per coloro che cercano una cuffia per il rientro che si avvicina. Ora dovrete spendere la somma di 22,95 euro per acquistarla.

Se desiderate ottenere questa cuffia, potete trovarla sul sito internet di Carrefour. Tuttavia, dovete affrettarvi ad acquistarla. E per una buona ragione, il suo sconto potrebbe attirare numerosi consumatori. In poco tempo, rischia di sparire dal sito!

4.1/5 - (11 votes)