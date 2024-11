Code presso Lidl per il prodotto virale che arriva oggi: lo usava tua nonna e ora è per ‘moderni’

Lidl si è trasformato nel supermercato che diventa virale ogni volta che lancia qualcosa legato alla propria immagine. Chi potrebbe dimenticare le collezioni moda con il logo e i colori del gigante tedesco, che spesso si esauriscono non appena vengono messe in vendita. Tuttavia, l’azienda va oltre e ci sorprende ora con qualcosa che pochi si aspettavano, ma che ha perfettamente senso. Preparatevi perché ci saranno lunghe code da Lidl per il prodotto virale che arriva oggi: lo usava la tua nonna e ora è di moda.

Lidl e il prodotto virale che arriva oggi

Il carrello della spesa è un prodotto di sempre che negli ultimi anni sembrava fosse utilizzato solo dalle nonne. Tuttavia, da quando è stato introdotto l’obbligo di pagare per le borse al supermercato, e dato che le borse di tela a volte non bastano quando dobbiamo portare molto, sembra che tutti abbiano riscoperto l’uso di qualcosa che in realtà è molto funzionale. E forse pensando a quale prodotto potrebbe funzionare con i colori e il marchio di Lidl, l’azienda ha optato per qualcosa che è un vero successo: il proprio carrello della spesa che arriva oggi lunedì 11 novembre nei suoi negozi e che grazie alla campagna pubblicitaria lanciata, si è già diffuso sui social network al punto che tutti sanno che si esaurirà in poche ore, come è già successo con le sue sneakers, i suoi scarpe con tacco o le sue proposte moda.

Il prodotto virale di Lidl che fa impazzire i giovani

Lidl ha di nuovo stupito i suoi clienti con un prodotto che, sebbene ci ricordi i carrelli tradizionali di una volta, ha attirato l’attenzione dei più giovani e alla moda. Il Carrello di Lidl è già diventato un prodotto virale sui social, soprattutto grazie a uno spot accattivante che ha spinto molti a correre nei negozi per ottenerne uno. Disegnato in collaborazione con il marchio Rolser, il carrello è disponibile da oggi 11 novembre nei negozi fisici al prezzo di 19,99 euro e sappiamo che “volerà” fuori dai negozi dato che lanciato due giorni prima online, è già esaurito.

Ecco il carrello virale di Lidl

Lidl non ha lesinato sui dettagli per garantire la qualità e la funzionalità di questo carrello. Tra le sue caratteristiche principali, spiccano:

: La capacità di 40 litri permette di portare una spesa completa senza fatica. Supporta un carico consigliato fino a 25 kg e un carico massimo di 40 kg, sufficiente per la maggior parte delle esigenze quotidiane. Telaio robusto e ruote: Il telaio rigido gli conferisce stabilità e durata. Con due ruote e un design pieghevole, è facile da riporre e trasportare, anche in spazi ridotti.

Il telaio rigido gli conferisce stabilità e durata. Con due ruote e un design pieghevole, è facile da riporre e trasportare, anche in spazi ridotti. Materiali resistenti: Realizzato in poliestere, il carrello è leggero (solo 1,53 kg) e resistente, ideale per l’uso quotidiano. Inoltre, la chiusura a corda garantisce che i prodotti siano ben protetti durante il trasporto.

La Molería: la nuova identità di Lidl

Questo carrello è solo il primo prodotto sotto il concetto di “La Molería di Lidl”, una nuova strategia del marchio che raggruppa prodotti esclusivi e “cool” che fanno innamorare i suoi seguaci. Lidl ha saputo sfruttare il gusto dei suoi clienti per i prodotti accattivanti e unici, offrendo così articoli che combinano funzionalità e un tocco distintivo. “La Molería” raggruppa questi prodotti iconici, progettati per distinguersi nel supermercato e al di fuori di esso.

Con il Carrello, la strategia di Lidl ha incluso una geniale campagna di marketing, caratterizzata da uno spot virale il cui ritmo accattivante è già sulla bocca di tutti. La popolarità del carrello ha raggiunto una tale grandezza che il suo lancio online è esaurito in poche ore, e l’arrivo nei negozi fisici promette di ripetere lo stesso successo. Questa campagna, insieme alla personalizzazione del carrello, ha trasformato un semplice carrello della spesa in un prodotto desiderato da molti e che è già tendenza.

Come puoi vedere, il Carrello di Lidl è riuscito a conquistare diverse generazioni mescolando il meglio del passato e del presente. Lidl ha saputo trovare l’equilibrio tra funzionalità, stile e sostenibilità, offrendo un prodotto che non solo svolge la sua funzione base, ma che è anche unico e divertente da usare. Grazie alla creazione de “La Molería” e al suo impegno per l’ambiente, Lidl continua a consolidare la sua immagine come marchio innovativo e vicino ai suoi clienti.