Code per ottenere i sandali piatti in tessuto di Zara che si abbinano a tutto

Code per ottenere i sandali piatti in tessuto di Zara che si...

I sandali piatti sono di moda, e questo sandalo in tessuto con brillantini di Zara è uno dei migliori esempi di questa tendenza. Con una larga fascia nella parte anteriore e una punta quadrata, è uno dei modelli più interessanti. Ora puoi acquistare i sandali piatti con tessuti di Zara.

Osservando la collezione primavera/estate del marchio Inditex, questi sandali si distinguono come uno dei modelli più venduti del marchio. Ricordiamo che questo marchio lavora con programmi di monitoraggio per garantire il rispetto dei propri standard sociali, ambientali e di salute e sicurezza. E queste scarpe non fanno eccezione, rappresentando la consapevolezza dell’azienda.

I sandali piatti con tessuti di Zara

Materiali di alta qualità e facili da curare

Ci troviamo di fronte a un sandalo con un’altezza bassa, di soli 1 centimetro, ma sufficiente per un passo morbido e confortevole. È realizzato con materiali di alta qualità come poliestere e stirene butadiene, come indicato dall’azienda sul suo sito web. Nel frattempo, la sua soletta è una combinazione dell’80% di poliuretano e del 20% di stirene butadiene che conferisce freschezza durante tutto il giorno.

Sono materiali che terrai in considerazione quando si tratta di prenderti cura delle scarpe. Inoltre, nella loro manutenzione, specificano che non devi lavarle né immergerle nell’acqua. La cosa consigliata è pulirle con un panno di cotone asciutto. Se hai dubbi, contatta Zara in modo che loro stessi possano consigliarti i passaggi da seguire per conservarle.

Prezzo e taglie disponibili

Queste scarpe costano soli 15,99 euro al momento, quasi la metà del prezzo originale che era di 29,95 euro. È un secondo sconto, che i negozi hanno attualmente in base alle offerte attuali dei saldi estivi. Ricorda che inizialmente è stato scontato a 19,99 euro. Quindi è difficile che tu paghi meno per un prodotto così ben fatto.

Al momento dell’acquisto, seleziona la taglia ideale per te tra le varie alternative disponibili che vanno dalla 35 alla 42.

Come abbinarle

Sono misteriose, e non tutti hanno un paio di sandali dorati con questo ricamo. Quindi saranno tuoi per sempre se ti affretti. Sai che i saldi lasciano sempre capi che poi si esauriscono in poche ore.

Hai tutte le informazioni su spedizioni, durata, ordini, resi e altro ancora. Inoltre, acquistare su questo sito è davvero facile e hai una varietà di capi da indossare.

