Code interminabili da Lidl per la novità di Friends in offerta: sta volando dagli scaffali

Esclusiva collezione di abbigliamento Friends da Lidl per celebrare i 30 anni della serie

Il recente trentesimo anniversario della celebre serie degli anni ’90, Friends, ha scatenato un autentico delirio presso Lidl, con una collezione esclusiva che rispetta l’amato show televisivo. Questa linea di abbigliamento e accessori è già in esaurimento nei punti vendita del marchio tedesco, dimostrando come la febbre per Friends non abbia accennato a diminuire dopo tre decenni dal suo debutto.

Una collezione di capi e accessori Friends per tutti gli appassionati

Non solo questa collezione celebra la longevità di Friends, ma offre anche prodotti ad un prezzo accessibile per consentire ai fan della serie di portare un pezzo di Central Perk con loro. Le felpe, in particolare, sono tra i capi più richiesti e nei molti punti vendita sono già esaurite. Ma non si tratta dell’unica offerta: si possono trovare anche t-shirt e scarpe da ginnastica. Ogni articolo si caratterizza per il suo design semplice ma nostalgico, con prezzi che in alcuni casi non superano nemmeno i 5 euro.

Un tributo ai personaggi iconici di Friends

Friends celebra il suo anniversario e i fan non dimenticano i personaggi di Ross, Monica, Chandler, Rachel, Joey e Phoebe, che sono diventati iconici nella storia della televisione. Questa collezione di Lidl include capitolati con il logo della serie e anche del Central Perk, il famoso caffè dove i personaggi si riuniscono sempre.

Uno dei prodotti più popolari di questa collezione è la felpa con cappuccio da uomo, disponibile a soli 9,99 euro. Questo capo, realizzato con materiali riciclati e adornato con il classico logo della serie, è stato uno dei primi a esaurirsi. Anche per le donne, Lidl propone una felpa con cappuccio al prezzo di 9,99 euro, progettata per offrire comfort e stile con un tocco di nostalgia.

Un successo straordinario che continua a sorprendere

Questa collezione ha dimostrato ancora una volta la popolarità duratura di Friends, anche 30 anni dopo il suo debutto. Ogni prodotto ha generato un grande interesse tra i clienti, causando l’esaurimento rapido di alcuni articoli. Tuttavia, la forte domanda ha spinto Lidl a lavorare per rifornire il suo stock e continuare a offrire questi prodotti tanto desiderati.

Se sei un fan di Friends e non hai ancora ottenuto uno dei capi di questa collezione, faresti meglio a sbrigarti. Con prezzi che variano tra i 4,99 euro delle t-shirt e i 9,99 euro delle felpe, questa esclusiva opportunità di celebrare il trentesimo anniversario di una delle serie più amate di tutti i tempi non durerà a lungo. La collezione Friends di Lidl è l’opzione perfetta per te. Affrettati prima che sia definitivamente esaurita!

