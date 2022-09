Classifiche Serie A Power: in calo Juventus e Monza, continuano a salire Atalanta e Napoli

La nuova stagione di Serie A è a buon punto e dopo sette partite ci sono già alcune sorprese, squadre deludenti e squadre che hanno già cambiato allenatore. Napoli e Atalanta iniziato davvero bene, mentre Inter Milan e Juve sono probabilmente le squadre più deludenti tra le squadre di vertice. L’AS di José Mourinho Roma stanno migliorando le loro prestazioni, e Udinese sono i più sorprendenti dopo aver battuto in casa sia Roma che Inter nelle prime sette partite. Andiamo in giro per l’Italia per esaminare dove sono tutte e venti le squadre di Serie A nelle nostre Classifiche di Serie A Power:

Livello superiore

Le squadre che in questa stagione sono in corsa per vincere lo scudetto.

1. AC Milan (-)

Nonostante abbia perso l’ultima partita contro il Napoli in casa, il Milan è ancora la squadra più posizionata per vincere lo scudetto anche quest’anno, dopo aver raggiunto il gol la scorsa stagione per la prima volta in undici anni. Tuttavia, sarà interessante vedere l’impatto di alcuni infortuni nelle prossime settimane. Infatti, il portiere Mike Maignan e il giocatore chiave Theo Hernandez salteranno almeno le prossime due partite, mentre Sandro Tonali dovrebbe tornare questo fine settimana. I rossoneri sono riusciti a vincere quattro partite ea pareggiare due nelle prime sette partite, compresa la vittoria del Derby della Madonnina contro l’Inter.

2. Napoli (+3)



Di gran lunga il lato migliore per ora. La squadra di Luciano Spalletti, oltre a vincere una partita fondamentale contro il Milan a San Siro, sta dimostrando settimana dopo settimana di aver fatto i cambi giusti quest’estate. Khvicha Kvaratskhelia è la nuova stella della Serie A e ha già segnato quattro gol nelle prime sette partite e fornito anche due assist. Bene tutti i nuovi acquisti, attaccanti compresi Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, che stanno coprendo abbastanza bene l’infortunio di Victor Osimhen.

3. Inter (-)

Un inizio di nuova stagione molto deludente per la squadra allenata da Simone Inzaghi, che ora dovrà fare i conti con un giocatore chiave Marcelo Brozovic scomparso da almeno tre settimane a causa di un infortunio. I nerazzurri hanno iniziato male con solo quattro vittorie, perdendo contro LazioMilan e Udinese infine. Romelu Lukaku è stato fuori per infortunio per la maggior parte delle partite, ma non è sufficiente per spiegare i problemi attuali. In fase difensiva l’Inter è stata davvero pessima e ha già subito undici gol. Solo quattro squadre hanno subito di più. (Verona, Monza, Cremonese e Sampdoria).

Fuori guardando dentro

Club che lottano per giocare in Europa la prossima stagione.

4. Juventus (-2)



Parlando di squadre deludenti, la Juventus di Massimiliano Allegri ha ottenuto solo due vittorie nelle prime sette partite, inclusa la sconfitta contro il Monza in quella che è stata la prima vittoria in assoluto in Serie A. La posizione di Allegri al momento non è in pericolo, ma non avrà molto tempo per salvarsi il lavoro se le prestazioni non miglioreranno nelle prossime settimane prima del Mondiale 2022. Considerando gli infortuni di giocatori chiave come Paul Pogba e Federico Chiesa, la Juventus ha mostrato una certa mancanza di qualità a centrocampo e ora i tifosi sono davvero delusi soprattutto perché in UEFA Champions League i bianconeri hanno perso le prime due partite in casa contro Paris Saint Germain e Benfica. Il prossimo mese sarà fondamentale per l’intera stagione.

5. Roma (-1)

Jose Mourinho ha iniziato come ha concluso la scorsa stagione. A parte l’inizio di stagione complessivamente positivo con quattro vittorie nelle prime sette partite, l’impatto di Paolo Dybala è stato fenomenale. L’ex stella della Juventus ha già segnato tre gol in sei partite, sbagliando l’ultima contro l’Atalanta (persa 0-1). I giallorossi sono parte a pieno titolo della corsa europea e se continueranno in questo modo lotteranno fino alla fine per un posto nella prossima UEFA Champions League.

6. Atalanta (+2)

C’è stata qualche critica intorno all’Atalanta ad inizio stagione dopo tanti cambi estivi e un ciclo che sembrava finito. Tuttavia, il tecnico Gian Piero Gasperini è stato davvero bravo a far cambiare idea a chi lo criticava, ei nerazzurri sono attualmente in testa alla classifica insieme al Napoli con cinque vittorie e due pareggi. Il 19enne Rasmus Højlund è il nuovo talento da tenere d’occhio, visto che ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Monza e ha fornito anche un assist.

7. Lazio (-1)

La squadra di Maurizio Sarri ha iniziato abbastanza bene e ha vinto quattro partite, ne ha pareggiate due e ne ha persa solo una contro la capolista Napoli. Nonostante alcuni cambiamenti difensivi in ​​estate, sembra che la Lazio sia stata brava a creare una nuova atmosfera nella squadra che può dare qualche speranza ai tifosi. Tuttavia, questa squadra a volte ha ancora dei blackout come quello contro il Midtjylland nella fase a gironi di UEFA Europa League, quando ha perso 5-1 e ha dimostrato di dover ancora migliorare.

8. Fiorentina (-1)

La Viola è stata una delle squadre più sorprendenti della scorsa stagione, ma questo inizio di nuova stagione non è stato così promettente nonostante gli investimenti fatti in estate. È probabile che Vincenzo ItalianoI ragazzi ora stanno soffrendo un po’ per la competizione europea e per il fatto che non erano abituati a giocare ogni tre giorni prima. La Fiorentina ha ottenuto solo due vittorie in sette partite e deve migliorare il prima possibile i propri risultati.

Al centro del branco

Queste squadre rimarranno sicuramente in campionato, ma hanno poche possibilità di giocare nelle competizioni europee la prossima stagione.

9. Udinese (+2)

Bene, parlando di sorprese. L’Udinese è stata impressionante nelle prime sette partite quando ha vinto contro Fiorentina, Roma e Inter. Il nuovo allenatore Andrea Sottil è stato in grado di creare una nuova atmosfera nella squadra e anche i nuovi talenti stanno dimostrando le loro capacità. La stella del roster, l’ex Milan Gerard Deulofeugioca molto più vicino all’area di prima e ha già fornito cinque assist ai compagni.

10. Torino (-)

Nonostante abbia perso giocatori chiave come il difensore Gleison Bremer ed ex capitano Andrea Belotti, Il Torino di Ivan Juric continua a mostrare progressi costanti. Tre vittorie nelle prime sette partite, soprattutto sembra che possano finalmente competere di più con le squadre davanti a loro in classifica piuttosto che con quelle dietro di loro.

11. Sassuolo (-2)

Ci si poteva aspettare questo tipo di stagione dal Sassuolo. I neroverdi hanno avuto solo due vittorie nei primi sette, ma anche perché giocatori chiave come Domenico Berardi e Traore Jr erano fuori per infortuni. Alcuni alti e bassi, nuova firma Andrea Pinamonti non ha ancora avuto l’impatto previsto sulla squadra. L’ultima vittoria contro il Torino, invece, è stata segnata da un altro neo acquisto, Agustin Alvarez, che ha mostrato un vero potenziale per il futuro.

12. Bologna (-)



Una delle due squadre (con il Monza) che hanno già deciso di licenziare l’allenatore. Dopo zero vittorie nelle prime cinque partite, il club ha deciso di licenziare Sinisa Mihajlovic e di nominare l’ex Spezia l’allenatore Thiago Motta. Nel frattempo l’allenatore ad interim Luca Vigiani ha vinto l’unica partita allenata contro la Fiorentina, mentre Motta ha perso la prima partita contro Empoli. Nonostante l’inizio difficile, attaccante Marko Arnautovic è l’attuale capocannoniere del campionato con sei gol in sette partite.

Abitanti del fondo

Queste squadre stanno lottando e stanno lottando per mantenere il loro posto in Serie A per la prossima stagione.

13. Spezia (+4)

Ogni anno probabilmente sottovalutiamo il potenziale di questo roster. Nonostante non siano cambiati molto durante l’estate a parte il nuovo allenatore con Luca Gotti che ha sostituito Thiago Motta, lo Spezia ha già due vittorie nelle prime sette partite di cui l’ultima contro la Samp che gli ha dato una spinta in classifica .

14. Empoli (+1)

La squadra di Paolo Zanetti ha segnato la sua prima vittoria contro il Bologna nell’ultima giornata prima della sosta per le Nazionali e si trova in una discreta forma nonostante i giocatori che hanno lasciato il club in estate. Sarà interessante vedere come si esibiranno nelle prossime settimane, ma sembra che quest’anno abbiano possibilità di evitare la retrocessione.

15. Hellas Verona (-2)

Inizio di stagione preoccupante per la squadra allenata da Gabriele Cioffi, che nel periodo di mercato estivo ha perso alcuni giocatori importanti come Simeone e Antonino Barak. Il Verona ha ottenuto una sola vittoria in sette partite (contro la Samp) e ha subito 13 gol.

16. Salernitana (-)



La squadra di Davide Nicola ha impressionato nelle prime sette partite della stagione. Oltre a segnare già dieci gol e una sola vittoria per ora, la Salernitana ha mostrato una certa qualità e questo è sicuramente promettente per il resto della stagione. Giocatori chiave Pasquale Mazzocchi e nuovi acquisti Antonio Candreva e Boulaye Dia ha sicuramente mostrato qualità.

17. Monza (-3)

Il lato più deludente di queste prime sette partite. C’era molta attesa intorno alla squadra dell’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, ma hanno ottenuto solo un punto (contro leccese) nei primi sei. Subito dopo quel pareggio, il club decise di esonerare l’allenatore Giovanni Stroppa e di promuovere l’allenatore under 23 ed ex del Monza Genova giocatore Raffaele Palladino. Nonostante lo scetticismo attorno all’allenatore, sicuramente privo di esperienza, Palladino ha vinto all’esordio contro la Juventus e ha segnato la prima vittoria in assoluto in Serie A nella storia del club.

18. Lecce (+1)

Nonostante alcuni acquisti di fine estate, il Lecce ha faticato nelle prime partite della stagione, ma non quanto ci si aspetterebbe. Il Lecce, infatti, ha perso la gara d’esordio contro l’Inter, ma solo negli ultimi secondi. Dopo di che, il Lecce ha segnato sei punti in sette partite inclusa la prima vittoria contro la Salernitana. Hanno bisogno di qualcosa in più per rimanere in campionato la prossima stagione, ma hanno delle possibilità.

19. Cremonese (+1)

La squadra di Massimiliano Alvini ha avuto un calendario molto difficile, avendo già giocato contro Inter, Lazio, Atalanta e Roma, ma ha segnato due punti contro Atalanta e Sassuolo. Hanno anche mostrato alcune promesse e questo è sicuramente promettente per i prossimi due giochi. Ora devono assicurarsi dei risultati se vogliono avere possibilità di sopravvivere e le prossime settimane saranno cruciali.

20. Sampdoria (-2)



Tutte le preoccupazioni dell’estate sono state confermate. Il club ha deciso di restare Marco Giampaolo per ora, ma potrebbe non durare così a lungo se non migliorano. Solo due pareggi (contro Lazio e Juventus) e cinque sconfitte. Preoccupante.