Classifiche Power UEFA Champions League: PSG, Barcellona, ​​Juventus in scivolata; Il Napoli emergono come seri contendenti

Mancano solo due turni di gioco alla fase a gironi di Champions League (puoi vedere tutta l’azione su Paramount+) e già gli ottavi stanno iniziando a prendere forma. Cinque squadre (Manchester City, Real MadridBayern Monaco, Napoli e, notevolmente, Club Brugge) hanno finito. Tre sanno che non giocheranno negli ottavi di finale. Ecco la forma del torneo mentre ci dirigiamo verso la sua fase più decisiva:

Il livello più alto: titolo o busto

Queste squadre dovrebbero essere deluse da qualcosa di meno di un posto in semifinale e francamente anche quello potrebbe non essere sufficiente, questo è il loro profilo di talento.

1. Manchester City (–)

2. Real Madrid (–)

Si potrebbe sostenere che questa particolare iterazione di Madrid sia migliore di quella che ha vinto l’intera gara l’anno scorso. Aurelien Tchouameni ha portato un afflusso giovanile a centrocampo e Vinicio Junior continua a prosperare. La cosa migliore, tuttavia, è stata una difesa bellicosa e audace che è stata esemplificata dall’impavido e un po’ folle inseguimento del colpo di testa di Antonio Rudiger che è valso alla sua squadra il pareggio con Shakhtar Donetsk.

3. Bayern Monaco (–)

Seri contendenti: se le cose vanno bene, perché non noi?

Certamente non è al di là dell’immaginazione che una di queste squadre possa vincere la Coppa dei Campioni a Istanbul a maggio, anche se potrebbero essere necessarie alcune fortunate pause affinché il torneo vada per il verso giusto.

4. Liverpool (–)

Abbassare un livello potrebbe sembrare perverso per una squadra che ha appena segnato sette gol, ma anche in quella vittoria Rangers potresti vedere emergere crepe che semplicemente non erano presenti nelle migliori iterazioni del Liverpool. Il passaggio di Jurgen Klopp al 4-4-2/4-2-4 ha lasciato la sua squadra estremamente vulnerabile nel mezzo quando gli avversari contrattaccano, come Gabriele Martinelli e Scott Arfield hanno mostrato nei giorni scorsi.

5. Napoli (+1)

Quattro partite sono ancora un piccolo campione per valutarle rispetto ai loro coetanei europei, ma la forma in Serie A del Napoli offre molte indicazioni sul fatto che questi risultati di Champions League sono molto, molto reali. Ecco una squadra che ha una media di 2,55 gol attesi a partita in Serie A ed Europa. A titolo di confronto il Manchester City è a 2,42. Quelle due squadre potrebbero essere gli attacchi più devastanti del continente.

Cavalli oscuri: contendenti improbabili, ma concorrenti lo stesso

Queste squadre sono improbabili campioni, ma lo era anche il Real Madrid in questo momento nel 2021. Potrebbe essere necessario un cambiamento di circostanze, o un nuovo piano tattico, o semplicemente Karim Benzema avendo la stagione della sua vita, ma è possibile. Non è certo probabile, ma sono successe cose strane.

6. Chelsea (+1)

Che hanno giocato così tanto della loro vittoria per 2-0 AC Milan contro 10 uomini rende più difficile leggere chiaramente molto nella squadra di Graham Potter, ma nei primi giorni i segnali sono incoraggianti. Sembra che il Chelsea sia un po’ più sciolto ed espressivo rispetto a Thomas Tuchel, senza sacrificare gran parte della rigidità difensiva che il loro ex allenatore gli ha dato. In molte partite durante il mandato del tedesco stavamo dicendo cose simili sull’incoraggiare i progressi ma su una strada giusta da percorrere. Sappiamo come è andata a finire… e Potter ha più tempo dalla sua parte.

7. Parigi Saint-Germain (-2)

Come puoi seriamente accettare l’idea che il PSG vinca la Champions League quando è lacerato dal tipo di lotte intestine, cattiva gestione dell’ego e vuoto filosofico che dovrebbe essere riservato al governo britannico? Insieme a Kylian Mbappé chiedendosi, chissà per quanto tempo resterà al club il suo miglior giocatore e in quale stato d’animo si troverà se sarà costretto a restare? Anche se è in forma da questa parte non sembrava ancora migliore di un buon, ma non eccezionale, Benfica lato.

Destinato alla fase a eliminazione diretta

Queste squadre o sono già negli ottavi di finale o ci vorrebbe una notevole oscillazione nella corsa per costare loro un posto tra le prime due nei gironi.

8. Inter Milan (+4)

9. Borussia Dortmund (+1)

10. Benfica (+4)

11. Club Brugge (+1)

Nelle nostre audaci previsioni prima del quarto round abbiamo chiesto se il Club Brugge stesse semplicemente beneficiando di una notevole serie di vittorie consecutive del proprio portiere Simone Mignolet e qualche tiro ghiacciato dell’opposizione? Quasi certamente lo sono e la prima negazione di Alvaro Morata da parte di Mignolet non fa che rafforzare la base di prove che suggerisce che questo non durerà. Ma chi siamo noi per piovere sulla loro parata in questo momento: i belgi sono destinati agli ottavi di finale e questo è un risultato eccezionale anche se è tutto ciò che c’è da fare per la loro campagna europea in questa stagione.

12. Tottenham (+1)

Nel miscuglio

Con l’avvicinarsi della fine della fase a gironi, queste squadre non sono ancora fuori dal gioco, ma c’è ancora molto lavoro da fare.

13. Porto (+5)

14. Salisburgo (+1)

15. RB Lipsia (+5)

Ci sono ancora molti punti interrogativi sulla loro forma in Bundesliga, ma le ultime partite hanno almeno visto una ripresa delle prestazioni di entrambi Cristoforo Nkunku e Timo Werner. Entrambi sono giocatori che sembrano aver bisogno di un uomo bersaglio al loro fianco; questo potrebbe correre il rischio di aprire un po’ troppo la squadra di Marco Rose se dovesse trovarsi negli ottavi di finale, ma per ora questi due stanno prosperando sulla scena europea.

16. Marsiglia (+8)

17. Sportivi (-1)

Una delle trame più affascinanti delle ultime due partite del girone potrebbe benissimo essere quale tra Marsiglia e Sporting potranno raggiungere il Tottenham negli ottavi di finale o se entrambe potrebbero addirittura stravolgere la squadra di Antonio Conte. Questi ultimi sanno di potercela fare, ma la loro disciplina è crollata drammaticamente contro i loro avversari francesi nelle ultime quindici giorni, costando loro quello che avrebbe potuto essere il primo posto nel Gruppo D.

Il Marsiglia, intanto, ha la sensazione di una squadra che va davvero in avanti (nonostante la sconfitta in casa contro Aiaccio in Ligue 1). Alexis Sanchez sta tornando indietro negli anni e potrebbe essere la combinazione perfetta di combattimenti spirito e talento per spingere OM agli ottavi.

18. Milan (-9)

19. Shakhtar Donetsk (-2)

20. Atletico Madrid (-1)

L’Atletico Madrid dovrà prendere il toro per le corna se vuole arrivare agli ottavi di finale e questa è una notizia terribile per qualsiasi osservatore neutrale. Ci sono poche scene più angoscianti nel calcio europeo di alto livello che guardare gli uomini di Diego Simeone tentare di abbattere una difesa accatastata; Se Antoine Griezmann non può fare miracoli l’Europa League potrebbe essere il meglio che l’Atleti può sperare.

21. Dinamo Zagabria (+4)

Lotta per l’Europa League

Lo scenario migliore per queste squadre potrebbe essere semplicemente che ottengano il terzo posto e scendono al secondo livello della competizione europea.

22. Eintracht Francoforte (+1)

23. Barcellona (-14)

Se Viktoria Plzen fa il Barcellona il più grande dei favori si potrebbe ancora immaginare uno scenario in cui di Xavi La squadra vincerà l’intera partita, ma è estremamente improbabile che vedremo questo club nella seconda metà della Champions League. La mancata qualifica dipinge il remortgaging di questa estate e la successiva follia delle spese in una luce spiacevole. Joan Laporta e la compagnia sapevano che avrebbero potuto essere consegnati a un gruppo complicato – proprio come lo erano l’anno scorso – e che il loro passaggio alle ultime fasi poteva essere deciso in una lotta diretta con i terzi semi. L’estrazione è stata scortese con loro e ora decine di milioni di entrate tanto necessarie potrebbero essere andate perdute.

24. Siviglia (+3)

25. Juve (-3)

Qualcun altro ha avuto la sensazione che la gerarchia della Juventus che annunciava la permanenza di Massimiliano Allegri sul posto fosse stata punita per i suoi giocatori deludenti? Non possono licenziare tutta la loro rosa, a quanto pare non possono permettersi di licenziare il loro allenatore, ma l’unica cosa che davvero non possono permettersi è di non qualificarsi per la Champions League. E in questo momento sembra che potrebbe volerci un po’ prima di rivedere la Vecchia Signora.

26. Ajax (-2)

27. Bayer Leverkusen (-1)

28. Maccabi Haifa (+3)

Una parola di scuse per il Maccabi Haifa, che così spesso è stato lasciato languire in fondo alla nostra classifica di potere quasi per impostazione predefinita. Ovviamente non c’era un modo realistico per arrivare agli ottavi di finale, ma durante le prime quattro partite, in particolare quelle in Israele, hanno dimostrato di essere una squadra disciplinata che avrebbe potuto almeno rendere difficile alla loro opposizione andare via molto tiri (Inter e Juventus sono tra quelli a concedere di più). La loro memorabile vittoria di martedì non è stata inferiore a quella che hanno meritato in quattro partite. Potrebbero ancora fare l’Europa League.

29. Copenaghen (+1)

Fuori dal quadro

Queste squadre sono state eliminate dalla Champions League.

30. celtico (-2)

31. Rangers (-2)

32. Vittoria Plzen (–)