Classifiche Power in UEFA Champions League: Erling Haaland mantiene il Manchester City in testa; Cadono Barcellona e Tottenham

In men che non si dica la fase a gironi della Champions League ha raggiunto la metà del traguardo con cinque squadre – Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli e, in particolare, Club Brugge – che hanno ottenuto il massimo dei punti. Nessuna squadra è stata ancora eliminata né nessuno si è assicurato il posto agli ottavi, ma il quadro sembra già chiaro. Ecco chi consideriamo i corridori e i corridori che vinceranno tutto a Istanbul a giugno:

Il livello più alto: titolo o busto

Queste squadre dovrebbero essere deluse da qualcosa di meno di un posto in semifinale e francamente anche quello potrebbe non essere sufficiente, questo è il loro profilo di talento.

1. Manchester City (–)

Tutto questo sta diventando un po’ sciocco ora. Erling Haaland ha segnato 19 gol in 12 partite con il suo nuovo club, più del capocannoniere del Manchester City nella stagione 2020-21 dove ha giocato 61 partite. Con 28 gol al suo attivo in Champions League, è già tra i primi 30 marcatori di tutti i tempi della competizione all’età di 22 anni e mentre li scrivo devo controllare nervosamente Twitter solo per assicurarmi che quei numeri non siano cambiati ancora. È giovedì mattina. Tuttavia, non puoi mai essere troppo sicuro.

2. Real Madrid (+1)

Dopo l’alto dramma della corsa alla gloria dell’anno scorso, il Real Madrid sta spuntando tranquillamente tutte le scatole nella fase a gironi e nella Liga con una sola partita che li ha visti perdere punti. Rodrygo e Vinicius Junior continuano a sbocciare mentre Carlo Ancelotti mette su di loro un carico maggiore mentre Federico Valverde eccelle in una vittoria combattuta contro lo Shakhtar Donetsk.

3. Bayern Monaco (-1)

4. Liverpool (–)

Una vittoria per 2-0 sui Rangers ha raddrizzato una nave che ha oscillato in modo abbastanza significativo nei primi mesi, ma ci sono ancora domande serie da porre su come la difesa del Liverpool fa fronte alla pressione prolungata. Questo non è solo un problema per Trent Alexander-Arnold, ma anche per Virgil van Dijk, che in questa stagione è stato un po’ lontano dal suo record.

Seri contendenti: se le cose vanno bene, perché non noi?

Certamente non è al di là dell’immaginazione che una di queste squadre possa vincere la Coppa dei Campioni a Istanbul a maggio, anche se potrebbero essere necessarie alcune fortunate pause affinché il torneo vada per il verso giusto.

5. Paris Saint-Germain (–)

Perdere punti al Benfica non è certamente un grosso problema per la squadra di Christophe Galtier, ma la loro uscita offensiva a Lisbona (dove ha segnato solo 1,4 gol previsti) rafforza la sensazione che questa squadra sia ancora inferiore alla somma delle sue parti. Stanno nascondendo le debolezze difensive che derivano dai loro tre davanti in modo più efficace di prima, ma contro i migliori avversari ciò andrà a scapito del loro gioco di costruzione?

Cavalli oscuri: contendenti improbabili, ma concorrenti lo stesso

Queste squadre sono campioni improbabili, ma lo era anche il Real Madrid in questo momento nel 2021. Potrebbe volerci un cambio di circostanze, o un nuovo piano tattico, o semplicemente Karim Benzema che ha la stagione della sua vita, ma è possibile. Non è certo probabile, ma sono successe cose strane.

6. Napoli (+4)

Abbiamo visto le iterazioni passate di questa squadra volare fuori dai cancelli e colpire un muro nel nuovo anno, ma questa volta qualcosa di diverso nel Napoli sembra, non solo la revisione radicale che hanno condotto sulla loro squadra quest’estate. Se non altro i numeri sono semplicemente ridicoli. Il Bayern Monaco ha il secondo gol più atteso della Champions League (xG) a 6,1. Il Napoli, che ha battuto tre squadre forti come Liverpool, Rangers e Ajax, ha 11.1. È davvero una piccola dimensione del campione, ma anche un calo considerevole da quella produzione costituirebbe l’attacco più formidabile d’Europa.

7. Chelsea (+2)

8. Barcellona (-2)

Sulla base dei risultati della Liga, Xavi ha chiaramente lasciato in eredità una squadra forte, a costo di così tanto per le finanze a lungo termine del Barcellona. Ma i margini in questa fase della stagione di Champions League sono affilatissimi, come è stato dimostrato in una dura sconfitta contro l’Inter. Perderai di nuovo la prossima settimana e quasi sicuramente usciranno. Ad ogni modo, il Barcellona ha ipotecato che il suo futuro a lungo termine sia esattamente nella stessa posizione dell’anno scorso, in una brutale battaglia per il secondo posto dietro il Bayern Monaco.

Concorrenti alla fase a eliminazione diretta

Noterai qui che ci sono un po’ più contendenti per le fasi a eliminazione diretta di quante saranno le squadre lì dentro. Benvenuti nella meraviglia di quelle squadre che lottano per il secondo posto nei gironi. Ci sarà sempre qualcuno deluso.

9. Milan (-1)

10. Borussia Dortmund (+1)

11. Inter (+1)

12. Club Brugge (+10)

In un girone pieno di squadre inaffidabili, il Club Brugge ha trovato il vantaggio nelle partite serrate. A metà della campagna sono un vicino blocco per gli ottavi di finale con nove punti al loro nome. Negli anni passati è stato il talento nostrano che ha dimostrato per i belgi, ma in questa stagione Ferran Jutgla è stato una stella emergente con otto gol e cinque assist in 14 partite. Il Barcellona potrebbe pentirsi della decisione di lasciarlo partire.

13. Tottenham (-6)

Se stavi cercando i segni della spirale di Antonio Conte, ci sono. Richieste di ulteriori assunzioni dopo un’estate in cui ha ottenuto quasi tutto ciò che desiderava. Una rosa profonda sulla carta in cui vengono effettivamente utilizzati solo 15 giocatori o giù di lì. Una base di fan sempre più frustrata dal calcio che viene servito.

Tuttavia, ci sono differenze tra gli Spurs e le precedenti squadre di Conte, anche nel modo in cui sembrano sdentate andando avanti. Sì, alcuni cross sono volati pericolosamente attraverso la difesa dell’Eintracht Francoforte, ma la perfezione necessaria per far scattare gli attacchi del Tottenham sembra troppo per un Heung-min Son fuori forma.

14. Benfica (+2)

15. Salisburgo (+2)

16. Sportivi (-1)

17. Shakhtar Donetsk (+1)

18. Porto (–)



19. Atletico Madrid (-6)

È ormai stantio da tempo allo stadio Metropolitano, la sconfitta per 2-0 di martedì a Bruges è servita solo a sottolineare questo punto. Una squadra piena zeppa di talenti offensivi difficilmente si è messa in moto fino a quando non hanno segnato due gol. Le partite a questo livello sembrano accadere all’Atletico in un modo che non era mai accaduto ai tempi d’oro di Diego Simeone. Hanno ancora una forte possibilità di raggiungere la fase a eliminazione diretta; se lo fanno potrebbe essere solo loro malgrado.

Nel miscuglio

Poche pause fortunate e potrebbero ritrovarsi a estendere il loro coinvolgimento in Champions League oltre il Natale. Non scommetterci però.

20. RB Lipsia (+6)

22. Juventus (-2)

Una vittoria per 3-1 sul Maccabi Haifa era il risultato di cui Massimiliano Allegri aveva bisogno, ma ciò che alla fine potrebbe aver soffocato le speranze della Juventus di raggiungere la fase a eliminazione diretta sono stati gli eventi di Lisbona. Il pareggio del Benfica con il PSG offre alla squadra portoghese un prezioso margine di manovra se questo si riduce a una lotta diretta per il secondo posto. La Juve dovrà probabilmente vincere in casa del Benfica. In questo momento sembra essere al di là di loro.

23. Eintracht Francoforte (+2)

24. Marsiglia (–)

24. Ajax (-10)

25. Dinamo Zagabria (-4)

26. Bayer Leverkusen (+2)

27. Siviglia (–)

Julen Lopetegui ha lasciato il Siviglia con grazia mercoledì sera, ma un 4-1 per mano del Borussia Dortmund ha ricordato quanto sono scivolati lontano. In effetti, avranno del lavoro da fare contro il Copenaghen se vogliono assicurarsi il terzo posto, anche se ci sarebbe un’inevitabile vittoria di questa squadra in Europa League (non importa quanto deludente sia la loro squadra come è attualmente costruita) se ci cadessero dentro.

28. Celtico (-5)

Fuori dal quadro

Salvo un’improbabile serie di eventi, queste squadre faranno bene a estendere il loro coinvolgimento europeo oltre il Natale

29. Rangers (–)

30. Copenaghen (–)

31. Maccabi Haifa (–)

32. Vittoria Plzen (–)