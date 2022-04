Classifica giocatori Chelsea vs Real Madrid Champions League: Karim Benzema e Thibaut Courtois brillano sotto la pioggia di Londra

(GK) Edouard Mendy 90 Regalare un gol al Real Madrid, questa è stata tutt’altro che una performance vintage di Mendy. Fare due parate su cinque tiri in porta non è quello che ti aspetteresti anche se i colpi di testa di Benzema sono stati inarrestabili. 5

(DEF) Antonio Rudiger 90 Rudiger non ha vinto un solo contrasto per tutta la partita, anche se non è stato preso di mira molto – ne parleremo di più in futuro – come la maggior parte della difesa del Chelsea, non ha fatto il suo lavoro quel giorno. 5

(DEF) Thiago Silva 90 Fuori dalla difesa del Chelsea, Silva è l’unico giocatore che ha ottenuto un passaggio, guidando la squadra nei recuperi, intensificandosi per vincere contrasti e intercettazioni quando era necessario. 7

(DEF) Andreas Christensen 45 Tirato a metà perché non riusciva a tenere il passo con Benzema, è stata una notte che potrebbe spaventare Christensen dal trasferirsi alla Liga, o spaventare il Barcellona dall’inseguirlo. 3

(DEF) Cesare Azpilicueta 90 Quasi segnato un gol costringendo abbastanza la parata in tuffo a Courtois. Non ha creato occasioni, il che è raro, ma quando il Real Madrid ha spinto il Chelsea fuori dal campo in quel modo, non c’era molto che potesse fare. 6

(DEF) Reece James 90 James era un pericolo in avanti ed è stato tra i migliori creatori del Chelsea della giornata, ma non ha portato abbastanza in difesa. 6

(MID) N’Golo Kante 45 Kante non sembrava il suo solito me stesso nel primo tempo. Ha lasciato trasparire la frustrazione portando a colpi sconsiderati, ma è stato scioccante vederlo tirato a metà tempo. 5

(MID) Jorgenho 64 Un bel assist ritagliato per l’apertura del Chelsea ha evidenziato una giornata solida per Jorginho durante la partita. Molte cose sono andate storte per il Chelsea, ma niente per colpa sua. 7

(MID) Christian Pulisic 64 Non ha avuto un grande impatto registrando il minor numero di tocchi di qualsiasi giocatore esterno del Chelsea che abbia giocato più di metà. Mentre Pulisic ha fatto due tiri, nessuno dei due ha testato il portiere. 5

(FWD) Mason Mount 90 È andato vicino al gol ma non ha creato abbastanza occasioni poiché la difesa del Real Madrid ha fatto un buon lavoro nel contenere i giocatori chiave del Chelsea. 6

(avanti) Kai Havertz 90 ⚽ 40′ Un colpo di testa coraggioso per l’apertura del Chelsea, Havertz ha avuto spazio per tirare tutto il giorno ma non è stato in grado di segnare di nuovo e la difesa del Chelsea ha voluto farlo. 7

Mateo Kovacic Kanté ’45 Non ha fatto molto per cambiare il gioco quando è arrivato. Spuntato sul possesso palla, ma a quel punto il Real Madrid stava già costeggiando. 5

Ruben Loftus Guancia Jorgenho ’64 Ha portato energia quando è entrato nella partita quando Thomas Tuchel ha tirato tutti i dadi che aveva per inseguire la partita, ma non era ancora abbastanza. 6

Romelu Lukaku Pulisic ’64 Ha avuto una possibilità di riscatto per il Chelsea con un colpo di testa libero in area, ma l’ha spinto dritto a terra quando avrebbe potuto essere un gol facile. 4

Hakim Ziyech Christensen ’45 È stato facile dimenticare che Zyiech è stato sostituito anche quando il Chelsea stava spingendo per i gol, non è eccezionale. 4