Citi, responsabile del “flash crash” che ha affondato la borsa di Stoccolma e il resto degli indici

I mercati azionari europei hanno iniziato la settimana e il mese questo lunedì con molto nervosismo e volatilità, che sono aumentati un momento particolarmente teso in cui tutte le piazze caddero con grande forza (tra il 2% e il 4%). Il motivo di questo “arresto anomalo del flash” è stato causato da un errore umano su un tavolo operatorio la borsa di Stoccolma è crollata dell’8%che ha trascinato il resto delle piazze.

L’incidente è durato solo pochi minuti, ma ha aggiunto i nervi che erano già presenti durante la giornata. Tutti gli indici del Vecchio Continente, infatti, hanno chiuso la giornata in negativo, seppur lontani dai minimi della seduta.

Citi lo ha riconosciuto il suo tavolo operatorio a Londra è stato la causa dell’affondamento a Stoccolma e che è stato un errore umano.

“Questa mattina, un nostro operatore hai commesso un errore durante l’inserimento di una transazione“, ha detto la banca in un estratto conto inviato via e-mail e ritirato da ‘Bloomberg’. “In pochi minuti, abbiamo identificato l’errore e lo abbiamo corretto”, ha aggiunto.

Citigroup è in trattative con le autorità di regolamentazione e gli scambi sull’incidente. L’errore È venuto a causare la perdita di 300.000 milioni di euro in un dato momento. Un portavoce della Borsa di Stoccolma ha affermato fin dall’inizio che quanto accaduto non era dovuto a un problema tecnico e che credevano fosse dovuto a una transazione di un importante attore del mercato.