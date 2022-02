Citi: le banche spagnole beneficeranno di uno scenario di tassi in rialzo

Il banche spagnole beneficeranno di uno scenario di tassi di interesse in aumento, secondo gli analisti di cit dopo la variazione della distorsione monetaria confermata la scorsa settimana dal Banca centrale europea (BCE).

“Sotto la previsione di tassi più alti e la nuova guida per il 2022 (dalle banche spagnole dopo i loro risultati), in generale vediamo il potenziale per miglioramenti dell’utile per azione (EPS) nel settore bancario spagnolo“, sostengono gli esperti della banca americana.

Il presidente di BCE, Christine Lagardenon esclude più rialzi dei tassi nel 2022 e ha convocato i mercati a marzo per fornire maggiori dettagli sulla politica monetaria dell’agenzia.

Da parte sua, il presidente della Banca dei Paesi Bassi (Nederlandsche Bank), Klaas Nodoconsiderato uno dei massimi rappresentanti dell’ortodossia in seno al Consiglio direttivo della BCE, ha evidenziato che il primo rialzo dei tassi nella zona euro potrebbe avvenire nel quarto trimestre 2022.

In un contesto di tassi di interesse in aumento, Citi fa notare che migliorerebbero soprattutto “i margine di interesse netto (NII), commissioni e costo del rischio (CoR)appositamente per Santander, Sabadell, Bankinter e Unicaja. L’inflazione resta il jolly BBVA, che continua ad essere un ‘buy’ per noi insieme a Unicaja. Nel resto delle banche rimaniamo ‘neutrali'”, aggiungono.