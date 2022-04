Cinque motivi per cui le tue unghie potrebbero cadere

Tra i problemi di salute più comuni che colpiscono le persone, alcuni dei più sconosciuti sono quelli che colpiscono mani una parte del corpo abbastanza robusta da non presentare solitamente gravi complicazioni, ma allo stesso tempo molto esposto a qualsiasi tipo di agente esterno perché è quasi permanentemente visibile ea contatto con diverse superfici.

Le unghie ricevono sangue e nutrimento attraverso la loro unione con il dito, generando a proliferazione cellulare che espellono progressivamente altre cellule verso l’esterno, al punto che queste ultime ‘muoiono’ e quindi non si sente dolore nel tagliarle.

Di tanto in tanto, le unghie sono la vetrina che permette di rilevare certe problemi di salute nell’organismo. Ad esempio, un tono pallido può essere un sintomo di anemia e un tono bluastro di mancanza di ossigenazione nel sangue.

Tuttavia, tutto peggiora quando le unghie, per qualche motivo, si deteriorano al punto da arrivare a caderein un processo noto come onicolisiche può interessare sia le unghie delle mani che quelle dei piedi.