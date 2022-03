Cinque città spettacolari della Catalogna da scoprire in occasione della festa del papà

Se sei su un percorso attraverso i Pirenei di Lleida, una buona opzione è trascorrere la giornata a Taüll, nella cornice privilegiata della Vall de Boí. In questa località si trovano due opere di architettura romanica dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: la chiesa di Santa María e quella di Sant Climent de Taüll. Allo stesso modo, c’è un piacevole percorso ad anello che può essere intrapreso per visitare il belvedere di Cuirilles. Se preferisci rimanere in città, una buona opzione è visitare la Formatgeria Taüll, un caseificio con prodotti locali perfetto per gli amanti della buona tavola.