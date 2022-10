Cibo: Carrefour e Lidl sono i marchi più discussi su Internet

Essere presenti sui social network è diventato importante per i brand retail. ©Francois Bouchon François BOUCHON/Stopandgo

INFOGRAFICA – L’agenzia Brandwatch ha analizzato per tre mesi l’attività che circonda 16 marchi di distribuzione alimentare su Twitter, Facebook e Instagram. Le catene di sconti generano recensioni significativamente più positive rispetto alle catene tradizionali.

Quello che gli utenti di Internet dicono sul web è diventato una questione economica essenziale per i marchi. In questo contesto, l’agenzia di marketing Brandwatch ha setacciato oltre 305.000 menzioni sui social network (Twitter, Facebook e Instagram, ma anche blog, forum e siti generalisti e di news) riguardanti 16 brand della grande distribuzione alimentare. Vale a dire, Aldi, Auchan, Carrefour, Cora, Franprix, Géant Casino, Intermarché, Leader Price, E.Leclerc, Lidl, Magasins U, Monoprix, Netto, Picard Surgelés, Simply Market e Supermarchés Casino. L’obiettivo. il gol? Capire quali marchi sono più visibili e in particolare a quali concetti sono associati.

Carrefour, campione di visibilità

Prima osservazione: i marchi di cui gli utenti Internet parlano di più su Internet non sono necessariamente i leader in termini economici. Nell’ultima classifica del Kantar Institute dei marchi al dettaglio in termini di quota di mercato, Leclerc è in testa con il 21% del settore, davanti a Carrefour con il 20,9% e Intermarché con il 14,1%.

Se però Carrefour è in cima alla piramide per visibilità in rete, l’azienda è seguita a ruota dalla tedesca Lidl che detiene solo il 5,3% della quota di mercato della grande distribuzione. Uno dei motivi che spiega la massiccia presenza di Lidl nelle conversazioni degli utenti di Internet è senza dubbio il suo impressionante budget pubblicitario. Nel 2016 l’azienda ha speso quasi 415 milioni di euro per promuoversi. A titolo di confronto, per lo stesso anno, il gruppo Leclerc, leader del settore, ha speso solo 325 milioni di euro.

Ma la visibilità del marchio sui social media non equivale necessariamente a tweet luminosi o post di Facebook. Questa visibilità a volte si rivolta contro di loro. Di recente la Lidl si è trovata nel cuore di uno scandalo, in tutta Europa, per aver cancellato dalla confezione dei suoi prodotti greci “Eridanous” le croci delle chiese dell’isola greca di Santorini.

Tuttavia, Brandwatch rivela che, nonostante tutto e contrariamente alla credenza popolare, i discount come Lidl sono generalmente citati in modo più positivo (81%) sui social rispetto alle catene di distribuzione tradizionali (54%).

La visibilità delle aziende in base alle conversazioni degli utenti di Internet.©Brandwatch BRANDWATCH

Diverse percezioni dei marchi da parte dei consumatori

In generale, secondo Brandwatch, in rete i consumatori citano principalmente i prezzi (37%), le promozioni (26%) e la varietà di prodotti offerti (20%). Tra i 16 marchi analizzati, il prezzo è principalmente associato a Intermarché, Netto e Franprix. La qualità è legata a Cora e Leader Price. E le promozioni sono menzionate in particolare intorno a Carrefour e Leclerc.

Conversazioni per tema in percentuale. ©Brandwatch brandwatch

I prodotti biologici sono in aumento

Le aziende del commercio al dettaglio sono costantemente alla ricerca di nuove abitudini di consumo, per anticipare l’emergere dei mercati futuri. Per quanto riguarda quindi le abitudini alimentari, i prodotti biologici a minor costo sono al centro di 6 discussioni su 10 dei consumatori. Molto più avanti dei prodotti locali. Non è quindi un caso che la stragrande maggioranza dei marchi proponga oggi prodotti da agricoltura biologica. Anche l’hard discount Lidl ora distribuisce prodotti biologici.