Ci sono farmaci che sono collegati allo sviluppo del cancro del colon?

Dopo il cancro al seno nelle donne e il cancro alla prostata negli uomini, cancro colorettale, comunemente indicato come cancro del colon, è il tumore maligno con la più alta incidenza in uomini e donne in Spagna, con 15.269 morti l’anno scorso a causa di questo tumore.

Per essere consapevoli del suo alto grado di incidenza negli spagnoli: nella fascia di età a maggior rischio (50-69 anni), nell’ultimo anno 15.988 nuovi casi e 3.667 persone sono morte.

La crescente resistenza della popolazione agli antibiotici è un problema che preoccupa negli ultimi anni gli esperti di tutto il mondo. Secondo uno studio dell’Università di Umea (Svezia), pubblicato all’inizio dell’anno, c’è un nuovo motivo per controllare ulteriormente l’assunzione di questi farmaci, perché, secondo questa nuova ricerca, esiste “una chiara relazione” tra l’assunzione di antibiotici e un aumento del rischio di sviluppare il cancro al colon nei prossimi cinque-dieci anni.

Impatto sul microbioma intestinale

Ciò è stato confermato da Ricercatori universitari svedesi dopo uno studio su 40.000 casi di cancro. Nello specifico, si ritiene che l’impatto degli antibiotici sul microbioma intestinale c’è dietro questo aumento di rischio di cancro. “I risultati sottolineano il fatto che ci sono molte ragioni per essere restrittivi con gli antibiotici. Sebbene in molti casi la terapia antibiotica sia necessaria e salva la vita, nel caso di disturbi meno gravi che possono comunque essere curati, bisogna prestare attenzione”. avverte Sophia Harlid, ricercatrice sul cancro dell’Università di Umea. “Soprattutto, cautela per evitare che i batteri sviluppino resistenza, ma, come mostra questo studio, anche perché gli antibiotici possono aumentare il rischio di un futuro cancro al colon”, aggiunge.

17% di aumento del rischio di cancro

Precisamente, i ricercatori hanno scoperto che sia le donne che gli uomini che hanno preso antibiotici per più di sei mesi avevano un rischio 17% in più di sviluppare il cancro nel colon ascendente, la prima parte del colon che il cibo raggiunge dopo l’intestino tenue, rispetto a quelli che non hanno ricevuto alcun antibiotico. Tuttavia, non è stato riscontrato un aumento del rischio di cancro nel colon discendente. Inoltre, non c’era un aumento del rischio di cancro del retto negli uomini che assumevano antibiotici, mentre le donne che assumevano antibiotici avevano un’incidenza leggermente inferiore di cancro del retto. L’aumento del rischio di cancro al colon era già visibile da cinque a dieci anni dopo l’assunzione degli antibiotici. Sebbene l’aumento del rischio fosse maggiore per coloro che assumevano la maggior parte degli antibiotici, dopo un singolo ciclo di antibiotici è stato osservato anche un piccolo ma statisticamente significativo aumento del rischio di cancro.

Impatto

Per capire come gli antibiotici aumentano il rischio, i ricercatori hanno anche studiato un farmaco battericida non antibiotico usato contro le infezioni del tratto urinario che non intacca il microbioma. Non c’era differenza nella frequenza del cancro del colon in coloro che hanno usato questo farmaco, suggerendo che è l’impatto degli antibiotici sul microbioma che aumenta il rischio di cancro. Sebbene lo studio copra solo gli antibiotici somministrati per via orale, anche gli antibiotici per via endovenosa possono influenzare il microbiota del sistema intestinale.

“Non c’è assolutamente motivo di allarmarsi per il semplice fatto di aver assunto antibiotici. L’aumento del rischio è moderato e l’effetto sul rischio assoluto per l’individuo è piuttosto ridotto”, afferma Harlid, che ricorda l’importanza dello screening oncologico di routine. . “Come in qualsiasi altro programma di screening, è importante parteciparvi per poter rilevare precocemente qualsiasi cancro o addirittura prevenirlo, poiché a volte i suoi precursori possono essere eliminati”, conclude l’autore principale dello studio.