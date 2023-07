Ci sono code per ottenerle: le zeppe di juta con cinturini di Bershka che adoriamo.

Nelle vendite estive di Bershka, c’è stata una vera e propria follia per queste zeppe in iuta con design a strisce, e non ci sorprende affatto perché sono assolutamente meravigliose. Inoltre, ora sono a un prezzo fantastico grazie al 44% di sconto sul negozio online. Gli influencer e gli esperti di moda sono rimasti affascinati dal loro fascino e sicuramente vedremo moltissimi post su TikTok e Instagram questa estate.

Le zeppe degli sconti di Bershka

L’altezza del tacco è di 11 centimetri e quella della zeppa è di 4 centimetri. Forse questo ti scoraggia pensando che non siano abbastanza comode per il giorno, ma lasciaci dirti alcune cose. Hanno una soletta tecnica flessibile in schiuma di lattice, progettata per offrire un comfort maggiore. Una soletta molto “morbida”, con la quale ti sentirai come se camminassi sulle nuvole.

A questo si aggiunge che il design a strisce tiene molto bene il piede, cosa molto importante per una buona camminata e per evitare che il piede “balli” mentre si cammina. Ciò offre molta sicurezza e stabilità, evitando dolori e fastidi. Pertanto, offrono il comfort delle sandali piatte e allo stesso tempo slanciano e affinano la silhouette come dei sandali con il tacco.

Hanno il meglio di entrambi i tipi di calzature e sicuramente le indosserai molto da qui a settembre perché stanno bene con tutto e sono ideali per aumentare lo stile. Ci sono alcuni capispalla di tendenza che stanno benissimo con una calzatura così classica e senza tempo come le zeppe.

Le gonne lunghe sono più di moda che mai e sono ottime per dare un tocco più sofisticato a qualsiasi look. Scegli una gonna lunga e un top in denim abbinato e avrai l’outfit perfetto per andare in ufficio o per un aperitivo in terrazza con le amiche.

Il colore verde è di tendenza in tutte le sue sfumature, dal verde acqua al verde lime. Puoi osare con un vestito camicia verde con qualche dettaglio speciale, come volant sullo scollo o manica a sbuffo.

Non perdere di vista la gonna pareo, che eleva qualsiasi look al massimo. Ci sono moltissimi modelli disponibili, sia in tinta unita che stampati. Abbinala a una maglietta o un top e sarai perfetta per affrontare il caldo con stile.

Le zeppe in iuta sono disponibili sul negozio online di Bershka al prezzo di 19,99 euro anziché 35,99 euro.

