Ci siamo: Rudiger al Real Madrid; Lewandowski, un grande obiettivo del Barça; Aggiornamenti Man City e Liverpool

Il mercato dei trasferimenti sta entrando nei suoi mesi più importanti prima che la finestra si apra effettivamente e assistiamo a una raffica di mosse fatte da squadre di tutta Europa nella speranza di migliorare per la stagione futura. Maggio è alle porte e ciò significa che i negoziati raggiungeranno presto fasi avanzate quando giocatori e agenti inizieranno a mettere nero su bianco e siglare nuovi accordi.

Diamo un’occhiata ad alcune delle situazioni notevoli intorno ai cinque campionati maggiori.

Rudiger si unirà ai campioni della Liga

Non è un caso che abbiamo già visto un sacco di movimento in giro per l’Europa, ma soprattutto in Spagna. Il Real Madrid, che nel fine settimana ha sfilato per le strade di Madrid per celebrare il suo 35esimo titolo della Liga dopo aver sconfitto l’Espanyol 4-0, è in procinto di rinchiudere il difensore centrale tedesco Antonio Rudiger, che ha recentemente annunciato i suoi piani per lasciare il Chelsea di Thomas Tuchel al la fine della stagione. Lascerà un allenatore vincitore di Champions League a Tuchel per un altro a Carlo Ancelotti al Real, con un accordo verbale raggiunto per circa una settimana. Presto firmerà un contratto – probabilmente questione di giorni – che lo terrà nella capitale spagnola fino al 30 giugno 2026.

Il Barça vuole Lewandowski e un terzino sinistro

Il Barcellona, ​​d’altra parte, sta esplorando più candidati da sostituire come terzino sinistro per la prossima stagione poiché hanno un disperato bisogno di un po’ di profondità insieme a Jordi Alba. Marcos Alonso è in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno del prossimo anno e vorrebbe tornare in Spagna, motivo per cui il Barça ha preso le informazioni sull’ex giocatore della Fiorentina come possibile opzione per giugno.

Il Barcellona ha sognato di acquisire l’attaccante polacco Robert Lewandowski ed è determinato a rimanere in corsa per i suoi servizi se dovesse lasciare la Germania. Ci sono stati più incontri con il suo agente Pini Zahavi, ma la priorità va ai colloqui con l’FC Bayern. Lewandowski saprà presto se potrà raggiungere un accordo con il club tedesco per prolungare il suo contratto o perseguire nuove opportunità già quest’estate, il Barça lo considera il suo principale obiettivo.

Premier League Pau?

Tieni d’occhio il futuro del difensore centrale del Villarreal Pau Torres mentre ci avviciniamo alla fine della stagione dopo le sue incredibili prestazioni per portare il suo club alle semifinali di Champions League contro il Liverpool. La clausola rescissoria sarà attiva quest’estate nell’ordine dei 55-60 milioni di euro. La sua stagione con il Villarreal è stata eccellente, il che ha portato gli scout del Manchester United e del Manchester City a inserire il suo nome nella loro lista. Anche il Chelsea ha inviato più volte i suoi scout a seguirlo. Presto arriveranno le risposte definitive per plasmare il destino di Torres per la prossima stagione.

Aggiornamenti Man City e Liverpool

In Premier League, il Manchester City sta pianificando il futuro, con trattative per acquisire Erling Haaland e rinchiudere Phil Foden con un contratto a lungo termine. Pep Guardiola considera Foden un intoccabile per il presente e per il futuro, motivo per cui presto verranno discussi i dettagli finali per la proroga dell’accordo fino a giugno 2027. Il Liverpool ha prolungato l’accordo con Jurgen Klopp fino a giugno 2026 e presto arriveranno le comunicazioni ufficiali sul primo acquisto per la prossima stagione: Fabio Carvalho, talentuoso fuoriclasse portoghese che verrà dal Fulham e resterà in prima squadra — non ci sono prestiti previsto per Carvalho che ha già incontrato Klopp personalmente.

Gli ultimi Botman e James

Ricorda anche il nome di Sven Botman prima della finestra di mercato estiva. Il difensore centrale olandese ha annunciato di essere pronto a lasciare il Lille in estate e il Newcastle ha già provato in tutti i modi a ingaggiarlo a gennaio senza successo. Il Milan è ora in testa alla corsa per Botman mentre il 22enne attende che il club italiano completi un pieno accordo con il Lille. Considera questo un lavoro in corso.

A proposito di lavori in corso, James Rodriguez potrebbe essere un altro nome importante per cambiare presto club, perché il colombiano vuole lasciare l’Al Rayyan, squadra del Qatar, e tornare in Europa. Il suo potente agente Jorge Mendes ci sta lavorando.