Ci siamo: i campioni del Real Madrid vanno al lavoro, Sadio Mane esce dal Liverpool, Robert Lewandowski vuole fuori

La stagione europea 2021-2022 si è conclusa con il Real Madrid vincitore della Champions League e ora stiamo entrando nei mesi più emozionanti del mercato. I Blancos lavoreranno subito su più fronti dopo averli fatti perso Kylian Mbappé. Luka Modric ha firmato il suo nuovo contratto fino al 30 giugno 2023, in quanto il croato rimarrà a Madrid, ma Marcelo ha confermato la sua decisione di lasciare il club nei prossimi giorni senza prolungare il contratto. Le discussioni con Vinicius Junior inizieranno presto per negoziare un nuovo contratto fino all’estate del 2028 dopo che il brasiliano è stato decisivo nella Finale di Champions League con il suo gol vincente. È considerato intoccabile dal club.

Ultime novità per i finalisti della Champions League

Il Real Madrid si prepara anche ad annunciare l’acquisizione di Antonio Rudiger: il suo accordo è già firmato e completato. Nel frattempo, Aurelien Tchouameni dell’AS Monaco è l’obiettivo principale come nuovo centrocampista. I colloqui sono in corso tra le due parti poiché Paris Saint-Germain e Liverpool rimangono interessati. Aspettati che questa sia una settimana importante. Il Liverpool ha perso la finale dell’UCL e ha ricevuto un’altra notizia negativa quando Sadio Mané ha annunciato la sua intenzione di lasciare il club. Il fuoriclasse senegalese non aspetterà la scadenza del suo contratto a giugno 2023 e lascerà questa estate. L’FC Bayern è interessato e presto Mané ei suoi rappresentanti inizieranno le fasi più importanti del processo negoziale.

Lewandowski dice che vuole lasciare il Bayern

Robert Lewandowski è in attesa di capire la decisione del club per il suo futuro, ma nulla è cambiato nei suoi piani. L’attaccante polacco vuole lasciare il Bayern Monaco, e lo ha detto lunedì mentre era in nazionale.

“La mia era al Bayern è finita. Non vedo più alcuna possibilità di continuare a giocare per questo club”, ha detto Lewandowski in una conferenza stampa prima della partita della squadra della Nations League con il Galles mercoledì.

Il Barcellona lo aspetta con un contratto triennale pronto da settimane. Ora tocca ai due club farlo.

Conte resta agli Spurs e aggiunge Perisic

Antonio Conte non lascerà la Premier League perché ha scelto di rimanere al Tottenham dopo aver raggiunto la qualificazione alla Champions League contro i rivali dell’Arsenal. Conte, arrivato agli Spurs a novembre, si aspetta che la sua squadra migliori quest’estate. Questa settimana l’esterno croato Ivan Perisic arriverà a Londra per firmare un contratto biennale da free agent dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo dell’Inter. Gli Spurs avranno presto due nuovi acquisti, Perisic e poi Fraser Forster come nuovo portiere di riserva per sostituire Pierluigi Gollini.

Il Milan ha deciso di aggiungere profondità all’attaccante

Infine, Divock Origi arriverà presto in Serie A in Italia. L’attaccante belga ha lasciato il Liverpool a parametro zero e a breve firmerà con il Milan. Origi sarà presto in Italia per le visite mediche e poi l’annuncio ufficiale del suo trasferimento ai campioni di Serie A.

L’AC Milan spera che il suo ultimo acquisto dalla Premier League possa offrire proprio come ha fatto Olivier Giroud dopo che il francese ha segnato 14 gol nella sua prima stagione ed è stato fondamentale per la campagna vincitrice del titolo della squadra.

Origi ha segnato 41 gol in 175 partite con il Liverpool, ma ha trovato minuti difficili da trovare nell’attacco costellato di stelle del Liverpool.