Ci siamo: è la stagione del prolungamento del contratto mentre Lewandowski attende l’offerta del Bayern, Christensen pianifica l’uscita dal Chelsea

Le situazioni contrattuali di star come Kylian Mbappé e Paul Pogba attirano molta attenzione. Le grandi stelle portano molte squadre al tavolo e ottengono molti titoli durante la stagione di trasferimento. Ma ci sono anche altre questioni meno urgenti, ma ugualmente importanti, a cui i top club d’Europa devono prestare attenzione. Trascorrono i mesi tra le finestre di mercato e decidono a quali contratti prolungare e per quanto. In particolare, presta attenzione a questi sei giocatori.

1. Xavi Simons

Dopo mesi di riflessione, il giovane e talentuoso centrocampista del Paris Saint-Germain si sta avvicinando al prolungamento del contratto con il club francese. Le trattative sono in corso e Xavi Simons, che compirà 19 anni ad aprile, ha ricevuto una proposta migliorata dal PSG e potrebbe presto firmare un nuovo accordo a lungo termine. Il suo attuale contratto scade a giugno e il Barcellona era in agguato nell’ombra, quindi il tempo è essenziale qui mentre si prepara per una monumentale resa dei conti di Champions League contro il Real Madrid questa settimana (streaming su Paramount+).

2. Rafael Leo

L’esterno portoghese sta vivendo un’ottima stagione con il Milan, con 11 gol e sei assist in tutte le competizioni. Il club ha deciso di avviare le trattative per estendere il suo contratto ora che hanno firmato Theo Hernandez per un accordo a lungo termine. Questo accordo è una buona occasione perché Leão ha espresso interesse a rimanere al Milan, ma è ancora un work in progress.

3. Bukayo Saka

Poiché abbiamo molta strada da fare fino alla scadenza dell’accordo di Saka nel giugno 2024, non c’è urgenza di escogitare qualcosa subito, ma non commettere errori sul fatto che l’Arsenal prevede di mantenere a lungo la stella nascente di 20 anni. Saka, che ha segnato nove gol e fornito cinque assist in tutte le competizioni, è considerato uno dei migliori talenti in Europa. La reazione del campo di Saka è chiara: ama l’Arsenal e al momento è concentrato solo sulla qualificazione alla Champions League della prossima stagione, le trattative per un nuovo contratto potrebbero svolgersi in estate.

4. Harry Kane

Non è marzo o aprile per negoziare un nuovo accordo per Harry con il Tottenham. L’attaccante inglese ha un ottimo rapporto con Antonio Conte e con il direttore del calcio Fabio Paratici. Ma simile a Conte, che settimane fa ha messo in dubbio se fosse adatto al club per la frustrazione di una sconfitta scioccante contro Burnley, Kane vuole aspettare ancora un po’ prima di decidere il suo futuro con il club. Quale squadra formerà il Tottenham per la prossima stagione? Quali investimenti ci saranno? Il sogno calcistico della Champions League è ancora realistico? Queste sono tutte domande che Kane probabilmente vorrà sapere prima che gli Spurs facciano di nuovo un’offerta per un nuovo accordo.

5. Andrea Christensen

Christensen non firmerà un nuovo contratto con il Chelsea e ha deciso di lasciare il club come free agent durante l’estate. Ha escluso altri corteggiatori dalla Premier League nel tentativo di rispettare il Chelsea. Il Barcellona ha battuto il Bayern Monaco con la migliore proposta sul tavolo ed è alle fasi finali per assicurarsi l’accordo con Christensen; sperano di fare le scartoffie questa settimana.

6. Robert Lewandowski

Sebbene il suo attuale accordo scada tra circa 15 mesi, Lewandowski ha espresso il desiderio di prolungare immediatamente il contratto con l’FC Bayern, altrimenti prenderebbe in considerazione la possibilità di lasciare il club con cui è stato per otto stagioni quest’estate. Presto inizieranno le trattative per l’uomo che ha segnato 41 gol in 29 partite di campionato la scorsa stagione e ne ha 28 in 25 partite di Bundesliga in questa stagione. Il 33enne nazionale polacco attende una nuova proposta dal Bayern Monaco, ma se l’offerta non sarà all’altezza delle sue aspettative, potrebbe unirsi al numero di attaccanti pronti a innescare un enorme effetto domino sul mercato.