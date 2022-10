Ci siamo: Cristiano Ronaldo, Manchester United e cosa succede dopo la squalifica della superstar

Cristiano Ronaldo e Manchester United sono ora a un punto chiave e difficile di una lunga storia d’amore. Cosa è successo poco prima del fischio finale quando lo United ha giocato Tottenham Hotspur è un momento importante per capire il futuro di Cristiano. La stella portoghese si è rifiutata di entrare come sostituto negli ultimi minuti e ha lasciato l’Old Trafford prima ancora che la partita fosse finita. Erik ten Hag e il suo staff dietro le quinte erano letteralmente furiosi. Fonti garantiscono che il tecnico “voleva reagire subito” perché non ha accettato un comportamento del genere da parte di Ronaldo.

Ci sono state ore molto tese intorno al Manchester United e in una grande pausa dal passato; in questo caso, il consiglio del club ha sostenuto senza esitazione le decisioni del dirigente. Tutti insieme, in una direzione, a sostenere Erik ten Hag nonostante Ronaldo sia una delle stelle più amate nella storia del Manchester United. Mentre in passato alcuni allenatori non erano sulla stessa linea del club, ora il Man United sostiene pienamente l’allenatore poiché ten Hag è considerato l’uomo giusto per portare il club ai massimi livelli nei prossimi anni.

Ecco perché la comunicazione sull’esclusione di Cristiano Ronaldo dal prossimo match contro Chelsea era veloce, forte, senza dubbi. Ten Hag voleva tagliare Ronaldo dalla rosa per una questione di rispetto nei confronti del club e dei compagni, mentre il fuoriclasse portoghese, poche ore dopo, ha deciso di scusarsi per il suo comportamento promettendo che sarebbe rimasto “tutto unito per il bene della società”.

Di certo, dopo un’estate complicata, il suo agente Jorge Mendes cercherà nuovamente una soluzione per Cristiano nelle prossime settimane in vista del mercato di gennaio. Non sarà facile. In estate, Thomas Tuchel ha bloccato le trattative con il Chelsea (Todd Boehly era entusiasta di un accordo con Ronaldo) mentre FC Bayern, Napoli e Atletico Madrid hanno rifiutato a causa di diversi piani per il futuro dei club. In particolare, l’Atletico Madrid non cambia affatto idea con Simeone che non vuole procedere con un affare di Ronaldo. Il Napoli è più che contento della rosa attuale e fonti vicine a Ronaldo garantiscono che ha rifiutato una proposta importante e folle di un club arabo ad agosto, perché vuole continuare in Europa.

Ora Ronaldo tornerà disponibile sul mercato nelle giuste condizioni poiché il suo rapporto con Erik ten Hag è a un punto di rottura; ma il Manchester United dovrà esplorare il mercato per un nuovo attaccante se Ronaldo se ne va, visti i problemi fisici di Anthony Martial.

Un domino difficile in un mercato sempre complesso come quello di gennaio: presto serviranno risposte, perché tutte le parti concordano sul fatto che non si può continuare così.