Ci siamo: cinque obiettivi di trasferimento da tenere d’occhio nella finestra di gennaio, incluso Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal

La finestra di mercato di gennaio nel calcio è a pochi giorni dall’apertura poiché le squadre spostano l’attenzione su possibilità intriganti e accordi incentrati sulle esigenze immediate. Il mercato di mezza stagione è sempre situazionale che dipende dalle prospettive di un club o di un giocatore. Ecco perché ci sono alcuni grandi club in Europa che competono per giocatori che potrebbero essere disponibili esclusivamente sul mercato di trasferimento per consolidare le loro possibilità di campionato o salvarli dalla retrocessione. Ci sono anche altri club che guardano avanti alla prossima estate, desiderosi di firmare potenziali accordi di free agent nel 2022 che possono essere negoziati in questo momento.

Quindi quali sono le maggiori opportunità sul mercato in questo momento? Presta particolare attenzione a questi cinque nomi per le prossime settimane:

1. Pierre-Emerick Aubameyang

La situazione con l’Arsenal è ora molto tesa in quanto Aubameyang non si allena più con la squadra dopo essere stato privato della carica di capitano. Non ci sono piani per questo cambiamento nelle prossime settimane mentre continua ad allenarsi da solo. Anche se questa potrebbe essere un’opportunità per i club che cercano un attaccante, il problema con Aubameyang è che ha uno stipendio estremamente alto. In estate è stato offerto alla Juventus che ha rifiutato la proposta. Cosa accadrà ora? Nel frattempo, l’Arsenal sta già cercando un nuovo numero 9 a gennaio o nell’estate del 2022.

2. André Onana

Non c’è dubbio che il portiere camerunese lascerà l’Ajax da free agent. Nonostante le sue dichiarazioni sul Barcellona, ​​l’affare sarà concluso con l’Inter che ha già un accordo con Onana per un contratto quadriennale. Le firme sui contratti avverranno a gennaio una volta che i giocatori alla fine del loro attuale contratto saranno ufficialmente autorizzati a firmare il loro prossimo contratto. Tuttavia, Onana arriverà ufficialmente nel suo nuovo club solo a giugno 2022 per la nuova stagione.

3. Dean Henderson

Il portiere di riserva del Manchester United non è soddisfatto dei minuti attualmente assegnati. Dopo un paio di anni di inattività, David de Gea è tornato a fare cose straordinarie e per questo Henderson, nonostante sia sempre stato professionale e rispettoso, è pronto a lasciare il club già a gennaio se si presenteranno le giuste occasioni nella speranza di più tempo di gioco. Al momento non ci sono trattative con l’Ajax, ma se non arrivassero offerte a gennaio, Henderson sarebbe lo stesso quando arriverà anche giugno 2022.

4. Xavi Simons

A soli 18 anni, Simons è uno dei talenti più interessanti d’Europa e c’è così tanto potenziale per questa prospettiva cresciuta a La Masia come prospettiva dell’accademia di Barcellona. Ora è al Paris Saint-Germain, dove il suo contratto scade a giugno 2022. Il club francese ha un’offerta sul tavolo per un nuovo contratto dallo scorso luglio, ma Simons firmerà solo se il PSG gli garantirà un posto in prima squadra. Altrimenti, potrebbe cercare pascoli più verdi come agente libero. Il suo agente Mino Raiola è stato chiaro con il direttore del club Leonardo. Fai attenzione ai diversi club di diversi paesi che sono già a conoscenza della situazione.

5. Antonio Rudiger

Non c’è ancora un accordo per Rudiger per il rinnovo del contratto con il Chelsea in quanto finora non è stato convinto dall’attuale offerta in atto dal club inglese. Vuole un contratto più grande o prenderà seriamente in considerazione di lasciare il club come free agent a giugno. Il Tottenham non è una possibilità realistica, ma Real Madrid e PSG hanno già chiesto informazioni su Rudiger. Anche il Bayern Monaco ha chiesto informazioni sulla situazione, ma non pagherà lo stipendio che vorrebbe il difensore. Tieni d’occhio cosa accadrà nelle prossime settimane.