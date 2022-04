Ci siamo: all’interno dell’appuntamento di Erik ten Hag del Manchester United mentre si imbarcano in una ricostruzione

La nomina di Erik ten Hag segna l’inizio di una nuova era al Manchester United. Significa molto di più di una normale assunzione di un nuovo manager. L’allenatore olandese deve affrontare l’arduo compito di riportare il club al livello di spicco di una volta sotto Sir Alex Ferguson.

Durante le conversazioni tra il direttivo del club e il ten Hag – che a febbraio ha raggiunto la sua fase più cruciale – la sensazione è stata subito definita “eccellente” perché il tecnico olandese è stato particolarmente chiaro: ricostruire un club della statura del Manchester United richiede tempo, con scelte forti e decisioni importanti davanti.

Ecco perché ten Hag ha chiesto e ottenuto un contratto a lungo termine per i prossimi quattro anni, ma anche la possibilità di decidere insieme al board del Manchester United come orientarsi strategicamente nelle prossime scelte di mercato. Dieci Hag non solo discuteranno internamente i nuovi acquisti (in entrata e in uscita), ma avranno anche voce in capitolo su quali contratti verranno prorogati o non rinnovati.

Il futuro allenatore del Man United avrà molto potere all’interno del club e sarà supportato da Ralf Rangnick come consulente del consiglio. Rangnick ha approvato dieci candidature di Hag su Mauricio Pochettino dal primo giorno in cui è entrato nel club. Il tecnico tedesco considera Ten Hag l’uomo perfetto per ricostruire l’identità dei Red Devils nei prossimi anni.

Le prime decisioni riguardano lo staff tecnico poiché ten Hag vuole che il suo assistente dell’Ajax Mitchell van der Gaag si unisca al suo staff tecnico nella stessa veste. L’Ajax ha già ricevuto la comunicazione e le trattative sono in corso. Successivamente, dieci Hag decideranno con il board del Manchester United sui contratti più importanti: Jesse Lingard, Juan Mata, Edinson Cavani, Nemanja Matic dovrebbero lasciare il club gratuitamente a giugno. Nel frattempo, Paul Pogbache è stato escluso per il resto della stagione per un infortunio al polpaccio, deve ancora comunicare la sua decisione finale anche se c’è un serio interesse da parte del Paris Saint-Germain e non è l’unica opzione che potrebbe avere. David de Gea e Luca Shaw sono in attesa di discutere un’estensione del contratto mentre di Marco Rashford la situazione deve essere chiarita con ten Hag il prima possibile.

Ten Hag presto darà risposte al club su Anthony Martial, Amad Diallo ed ovviamente Donny van de Beek. Tutti torneranno dai prestiti e il Man United deciderà il loro futuro. Van de Beek si aspetta una conversazione con dieci Hag che lo conosce bene con la speranza di avere una nuova e meritata occasione.

È un processo graduale poiché il nuovo Manchester United sarà costruito con le idee di ten Hag insieme al suo staff, al board del club e alla famiglia Glazer, che ha approvato questa nomina con grande entusiasmo. In attesa delle scelte sui nuovi acquisti che potrebbero segnare una nuova era: “Forse arriveranno sei, sette, anche 10 nuovi giocatori”, ha detto Ralf Rangnick. Le priorità di Ten Hag saranno un nuovo attaccante centrale, un nuovo centrocampista difensivo centrale e un nuovo difensore centrale. La nuova era al Manchester United è un work in progress con la speranza di giorni migliori a venire.