“Ci saranno più casi di cancro, ma con sopravvivenze più lunghe”

L’incidenza di cancro aumenterà nei prossimi anni a causa dell’invecchiamento della popolazione, afferma il biochimico e ricercatore Mariano Barbacide il che, tuttavia, sottolinea che la sopravvivenza globale di tutti i tumori aumenterà, perché sempre di più i farmaci sono “meno dannosi e meno tossici.

In un’intervista con Efe al congresso che la Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) sta tenendo a Parigi, Barbacid chiarisce che il cancro devi mettere “nomi e cognomi”, perché in alcuni tumori la ricerca avanza molto rapidamente, come quella di seno o prostata con tassi di sopravvivenza del 90% e del 95%; mentre in altri le possibilità di sopravvivenza sono “inaccettabile”, come il pancreas, inferiore al 5%.

Nonostante la mortalità di molti tipi di cancro sia in calo, spesso grazie a cambiamenti nelle abitudini come il minor consumo di tabacco, Barbacid ricorda che esistono altri tumori, come il cancro del pancreas e i glioblastomi (tumori cerebrali), “che resistono” e si osserva un aumento sia dell’incidenza che della mortalità.

Barbacid, che 40 anni fa scoprì l’oncogene KRAS responsabile dell’insorgenza del cancro del pancreas, ammette che oggi non esiste una soluzione efficace per affrontarlo, “i farmaci del secolo scorso continuano a essere somministrati e l’immunoterapia non funziona”.

Di recente, e dopo 40 anni di ricerca, Barbacid apprezza il fatto che sia stato finalmente approvato un farmaco per una delle oltre 20 mutazioni dell’oncongene KRAS, sebbene questa mutazione sia solo nel polmone ed è causata dal tabacco, quindi è non funziona per lui cancro al pancreas, che segue l’elenco dei più aggressivi.

E sebbene la ricerca stia avanzando a livello molecolare, la clinica che fornisce farmaci o terapie non lo è, motivo per cui nel cancro del pancreas Barbacid non vede soluzioni in cinque anni e si fida di buoni risultati dalla scienza, ma “in un modo più lontano”.

Cronicizza il cancro

Questo esperto, che ha creato il primo centro oncologico nazionale spagnolo (CNIO), sottolinea che la diagnosi precoce è uno strumento fondamentale in tutti i tumori, ma non è possibile nel pancreas“che non avverte e, quindi, è così difficile da trattare”.

Confida che i test per rilevare la presenza di DNA tumorale nel sangue quando non ci sono segni della malattia o, almeno, quando il cancro non si è diffuso, possano essere una realtà “un giorno”, ma è una possibilità che lui non vede in un orizzonte vicino.

Ammette che il rilevamento è importante “quando può essere fatto” (ad esempio, colonscopia per il cancro del colonil test PSA per la prostata o la mammografia per il cancro al seno), ma ci sono tumori che, oggi, non traggono beneficio da questi test, come sta il pancreas o polmone.

E per quest’ultimo la migliore prevenzione è non fumare. “Se non fumiamo, le possibilità di soffrirne diminuiscono in modo significativo”, afferma.

Pertanto, Barbacid lo capisce La questione del cancro cronico deve essere presa con cautela e ciò che vede plausibile a breve o medio termine è aumentare la sopravvivenza, più anni di vita e con una migliore qualità.

Più di 100 malattie

Barbacid sostiene che il cancro non è una malattia, ma un insieme di più di cento, molto diversi tra loro, Alcuni si muovono velocemente e altri lentamente. ed è qualcosa che non è stato ancora assimilato.

Per questo scienziato è importante far vedere alla società che si stanno facendo progressi, ma che ci sono molte difficoltà, perché “il processo è lento e l’unica soluzione è indagareoggi e domani”.

Barbacid scommette sul trasferimento alla popolazione del importanza di acquisire sane abitudini, come smettere di fumare o ampliare gli spazi non fumatori, perché questo, dice, si tradurrà in una migliore sopravvivenza, specialmente nel cancro ai polmoni, che è di circa il 20% a cinque anni.

Una percentuale non elevatissima, ma dieci volte superiore a 20 anni fa, quando era del 2%.

I vaccini non sono la soluzione

Sulla possibilità di vaccini per combattere il cancro, Barbacid spiega che funzionerebbero solo quando il tumore è causato da un agente virale esterno, come quella della cervice o della cervice prodotta dal papillomavirus umano (HPV).

In questo caso, il vaccino funziona e questo cancro è prevenibile ed evitabile al 99%.

Ma -ricorda- la maggior parte dei tumori non ha un’origine virale, piuttosto sono mutazioni genetiche e, quindi, non c’è possibilità di vaccinazione.

Ammette che il la pandemia ha innescato la ricerca e ha ottenuto un vaccino in tempi record contro un virus, ma il caso del cancro capisce che è diverso a causa dell’enorme diversità.

Prevenzione e ricerca

E nel quadro di congresso degli oncologi europei, Questo scienziato sottolinea la necessità per ricercatori e accademici di relazionarsi con l’industria, che è quella che sviluppa farmaci che “costano milioni e sono impossibili per i nostri budget”.

Sostiene che le parole “magiche” sono prevenzione e ricerca, perché ci sarà un’incidenza crescente di tumori dovuti all’invecchiamento; e fa appello ai governi affinché sostengano l’innovazione: “Questo aiuterebbe molto”, dice.

Tuttavia, ritiene che il il finanziamento della ricerca non è il fattore limitante perché l’industria investe molto, il “fattore limitante”, a suo avviso, è la complessità del tumoreche ci fa “avanzare più lentamente di quanto vorremmo”.