“Ci hanno restituito i loro piatti vuoti”

lo soScontri tra clienti e albergatori sono all’ordine del giorno. Soprattutto su internet. È quello che è successo a Eivissa, dove un’azienda ha dato a zasca sonora un commensale insoddisfatto dopo aver ricevuto quelle che considerava critiche ingiuste per il cibo presumibilmente cucinato male. “I sei commensali ci hanno restituito i piatti vuoti”, ha affermato l’albergatore.

Tutto è iniziato con un recensione negativa su un popolare social network. Hanno affermato di essere arrivati ​​allo stabilimento dopo aver letto le buone recensioni su Internet. “Un tavolo da sei in cui abbiamo ordinato e non ci hanno portato posate o tovaglioli fino quasi all’antipasto, mi servono il vino e me ne versano qualche goccia sulla mano, quindi non posso pulirmi perché non ci sono tovaglioli (prima avviso di ciò che stava per accadere)”, introduce il presunto commensale insoddisfatto, in una recensione intitolata “La notte degli incubi”.

“Noi chiediamo controfiletto e bistecca, meno che al punto e la nostra sorpresa è che la carne viene portata fredda, al che lo diciamo alla cameriera e la sua risposta è che quando chiediamo la carne al sangue, è normale che non sia calda, la cui soluzione è scaldare il carne al forno, quindi quando l’ho portata, era sparita. Non si sono offerti di portare dei nuovi filetti cotti a dovere e alla giusta temperatura il cui culmine è stato il sale che hanno portato in tavola”, ha proseguito il cliente.

Immediata la risposta dell’imprenditore. “Ci dispiace per la situazione che ti ha portato a scrivere questo commento. È vero che, in risposta alla tua richiesta, tiriamo fuori la carne a pezzi ed è probabile che si trovi sotto l’aria condizionata, in attesa che tutti i piatti vengano serviti, le vostre carni si sono scaldate velocemente. E, come è logico, quando li scaldi di nuovo, sono cotti al punto”, ha riconosciuto l’uomo d’affari.

Le sue educate spiegazioni sono continuate, con zasca incluso: “Tuttavia, chiamare un’intera cena un ‘incubo’ quando tutti e sei i commensali hanno restituito i loro piatti completamente vuoti e aggiungendo che non gli piace il tiglio del sale, ci sembra ingiusto».

“Il nostro ristorante ha quasi 40 anni di attività, gestito dalla nostra famiglia e il nostro chef ha quasi cinquant’anni di esperienza, avendo lavorato nei migliori ristoranti dell’isola. Ecco perché il nostro servizio e la nostra qualità sono avvalorati da tutti i commenti dei nostri clienti”, ha proseguito l’albergatore, che ha concluso: “Vi invitiamo a tornare e scoprire che il vostro problema è dovuto a una fatale coincidenza e che non è la norma “.

Questo tipo di confronto tra presunti clienti insoddisfatti e uomini d’affari lo è sempre più comune In rete. Soprattutto su piattaforme specializzate nel settore dell’ospitalità. Per questo motivo, non sono pochi gli albergatori che chiedono a questo tipo di social network di richiedere almeno agli utenti di fornire una prova d’acquisto prima di scrivere il proprio commento, ad esempio un biglietto.

Questo perché molti considerano che alcuni dei Commenti che vengono versati sono falso. O da clienti arrabbiati che cercano di fare il maggior danno possibile allo stabilimento, o dalla concorrenza.

Il posizionamento in questo tipo di social network è importante, secondo il parere degli imprenditori del settore. Ed è che assicurano che sempre più persone sono guidate da recensioni e classifiche su Internet nella scelta di un ristorante.