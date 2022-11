Churros messicani nella friggitrice ad aria: la ricetta!

Questo ricetta dei churros messicani nella friggitrice ad aria è una vera delizia sotto ogni punto di vista, un dessert da desiderare in ogni momento: a colazione, come spuntino o come dessert per la cena o il pranzo.

Elimineremo il grasso in eccesso, evitando la frittura, e li prepareremo in una friggitrice ad aria in modo che siano molto più leggeri. Con pochi ingredienti che probabilmente avete già in casa potete preparare dei churros eccezionali. Provateli, sono una vera meraviglia facile da cucinare.

Churros messicani nella friggitrice ad aria: gli ingredienti