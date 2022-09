Christian Pulisic strappa Thomas Tuchel per non aver iniziato la semifinale di Champions League: “Onestamente sono rimasto sbalordito”

Il 18 ottobre di Christian Pulisic prenotare. “Christian Pulisic: My Journey So Far” uscirà. Il libro comprenderà la sua crescita da giocatore di calcio a Hershey, in Pennsylvania, alla sua attuale ruolo a Chelsea mentre si dirige verso la Coppa del Mondo guidando il stati Uniti nazionale maschile. Ma nel libro, ha avuto alcuni commenti aspri sull’ex allenatore del Chelsea Thomas Tuchel.

Secondo Pulisic, è stato indotto in errore da Tuchel facendogli credere che avrebbe iniziato la gara di ritorno della Champions League 202-21 contro Real Madrid, che il Chelsea ha vinto 2-0 per passare al turno successivo dopo un pareggio per 1-1 nella prima gamba. Pulisic è uscito dalla panchina nella gara di ritorno, aiutando Mason Mount a mettere le cose fuori vista all’85 ‘.

“Quello che è successo prima di quella partita è stato estremamente deludente per me. Avevo fatto un’ottima prestazione all’andata e la nostra partita successiva è stata contro Fulham in campionato.” Pulisic ha detto in un estratto del suo prossimo libro. “Tuchel mi ha detto che mi stava riposando per la gara di ritorno e, di conseguenza, non ho giocato un solo minuto nella partita del Fulham. Poi il giorno della partita della seconda semifinale, Tuchel mi dice che ha cambiato idea e che andrà con Kai [Havertz]. Sinceramente sono rimasto sbalordito e molto deluso”.

Inoltre, non era l’unica cosa gelida che Pulisic aveva da dire sul suo ex manager. Ha anche parlato del suo gol all’andata, che è stato l’unico gol segnato dal Chelsea in quella partita.

“La storia non raccontata dietro quell’obiettivo è che quando [Antonio] Rudiger ha la palla, vedo che sta cercando di giocare a lungo sopra le righe e io ho iniziato la mia corsa per entrare dietro la linea di fondo del Madrid “, ha detto Pulisic. “Ma mentre decollo in fuga, sento Thomas Tuchel urlare da a bordo campo,”cristianostai in tasca, non correre!” Ma avevo solo la sensazione che avrei trovato lo spazio e sarei arrivato alla fine del passaggio, quindi ho continuato la corsa”.

Leggendo gli estratti sembra chiaro che Pulisic fosse frustrato sotto Tuchel, anche se sembra giusto menzionare che sta parlando di una stagione in cui la sua squadra ha vinto la Champions League, quindi è difficile criticare troppo il processo decisionale dell’allenatore. E in quella gara di ritorno, quando è arrivato Pulisic ha fatto un assist per Mount, quindi ancora una volta l’allenatore sembrava avere un piano che funzionava.

Detto questo, Pulisic non sarebbe certo il primo atleta a cacciare sotto ogni roccia e guardare in ogni angolo per trovare offese che lo motivino. “Nessuno credeva in noi” è una frase pronunciata così spesso dagli atleti che è un meme, e Michael Jordan che dice “L’ho preso sul personale” è un meme completo per un motivo. Semmai, la versione degli eventi di Pulisic è il tipo di cosa che ci aspettiamo dai migliori atleti, una versione in cui è la star motivata, pieno di fiducia in se stesso e fiducia nei propri talenti, e sempre convinto che lo farà essere in grado di portare a termine il lavoro, se solo ne avesse la possibilità.