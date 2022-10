Christian Pulisic dell’USMNT trova la sua forma nella vittoria del Chelsea sui Wolves in vista della Coppa del Mondo FIFA 2022

stati Uniti I tifosi della nazionale maschile possono tirare un sospiro di sollievo dopo Cristiano Pulisico ha approfittato di un raro inizio per segnare di Chelsea Vittoria per 3-0 sui Lupi. A rotazione dopo una vittoria infrasettimanale AC Milan in Champions League, il Chelsea aveva una potenza di fuoco più che sufficiente per assicurarsi tutti e tre i punti allo Stamford Bridge. Graham Potter ha apportato sette modifiche, ma la principale tra queste è stata Pulisic. Potter è stato ricompensato per la sua fede Kai Havertz, Armando Brojae Pulisic che colpisce la parte posteriore del con ottimi aiutanti da Monte Muratore che ha anche fatto una grande prestazione contro i lupi.

L’americano ha iniziato solo la sua seconda partita con il Chelsea, sostituendo Raheem Sterling, e l’esterno dell’USMNT ha mostrato perché merita più minuti per i Blues. Giocando come una via di mezzo tra ala sinistra e terzino esterno, Pulisic è stato una forza energica per il Chelsea, aiutando a mettere a parte una squadra dei Wolves che sta scivolando in Premier League e finendo con un conteggio dei gol previsto di 0,40 su quattro tiri, tre dei quali su obiettivo e occasione creata in aggiunta al gol, prima di uscire al 72′.

Mentre i lupi hanno fatto del loro meglio per contenere il Chelsea, era tra quelli che cercavano di far accadere le cose fin dal calcio d’inizio. Ci è voluto un bel po ‘di stop da parte di Jose Sa per impedirgli di trovare il fondo della rete nel primo tempo e Pulisic ha preso tre dei suoi tiri e ha creato il suo coro prima dell’intervallo.

È stato più o meno lo stesso per Pulisic nel secondo tempo quando ha ottenuto una ricompensa per il suo tasso di lavoro segnando un gol assicurativo per mettere il gioco fuori dalla vista. È il tipo di gol che Gregg Berhalter vuole per la nazionale. Facendo una corsa da fuori, Pulisic ha giocato un uno due con Mason Mount segnando il suo primo gol stagionale del Chelsea alla sua decima presenza. Questo è il tipo di obiettivo che gli Stati Uniti cercheranno il 21 novembre Qatar contro Galles.

Pulisic avrà difficoltà a entrare regolarmente nella formazione titolare, ma se può usare questa partita come piattaforma per brillare come riserva di Sterling, Potter fornirà più minuti. Con il Chelsea che cerca di passare alla fase a eliminazione diretta della Champions League, Potter avrà bisogno che tutta la sua squadra sia al top perché dovrà ruotare. Pulisic ha lottato per trovare un ruolo mentre cercava di ottenere minuti per il Chelsea, quindi questo è un obiettivo che potrebbe spingersi per il resto della stagione.

È una partita che è un buon risultato per Chelsea, Pulisic e la nazionale. Le prossime otto giornate vedranno il Chelsea giocare tre trasferte contro il Milan, Aston Villa e Brentford quindi Pulisic sarà probabilmente chiamato di nuovo abbastanza presto.