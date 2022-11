Idee per uno spuntino sano: chips di zucca nella friggitrice ad aria

La ricetta per le chips di zucca nella friggitrice ad aria è un’idea sfiziosa per uno spuntino sano che si può preparare in un batter d’occhio. La zucca è una verdura di stagione che si trova nei negozi a un prezzo molto conveniente; risparmiamo denaro e ci prendiamo cura di noi stessi con un ortaggio dalle molteplici possibilità. Non solo possiamo preparare dolci come torte o biscotti, ma anche dessert salati sotto forma di creme o incredibili zuppe. Preparate delle salutari chips nella friggitrice ad aria e conditele con maionese o salsa di pomodoro: saranno deliziose. Ingredienti:

1 zucca media

Olio d’oliva

Sale e pepe

Spezie a piacere

Come preparare le chips di zucca

Le chips di zucca sono uno dei modi per includere questa verdura in uno spuntino sano e di grande gusto. Potrete sfruttare al meglio la zucca, lasciando da parte le tipiche creme o puree che si fanno con questo ingrediente. Il bello di questa ricetta è che viene creata in una friggitrice ad aria, cioè non avrà l’olio extra nella friggitrice. Inoltre, sarà molto più sana: con meno grassi e più sapore, godremo appieno di questa ricetta.

Per rendere le chips belle e croccanti, preriscaldate la friggitrice ad aria: questo è uno dei segreti per ottenere il giusto risultato. Mettete la friggitrice in modalità forno a circa 180º C, in modo da ottenere delle chips belle croccanti. Ora è il momento di preparare la zucca: sbucciatela con molta attenzione e rimuovete i semi. La scelta della forma delle chips è molto personale. Si possono fare a forma di bastoncini o come patatine. È possibile acquistare la zucca già sbucciata: risparmierete un po’ di lavoro, dovrete solo tagliarla come più vi piace. Posizionate le chips nel cestello della friggitrice ad aria. Cercate di tenerle separate. Spalmate un po’ di olio d’oliva. Spennellate bene con l’olio e aggiungete un pizzico di sale o di erbe aromatiche per dare un po’ più di sapore. Cuocete a 170º per circa 4 minuti. Girate e cuocete per altri 4 minuti, fino a cottura ultimata. Servite le chips con delle salse: maionese, salsa di formaggio o salsa di pomodoro fatte in casa saranno scelte deliziose e molto salutari.

