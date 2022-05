“Chi ha più di 80 anni con covid-19 ora va in PAC più che in ospedale”

Anziani chi è stato contagiato da covid-19 attualmente in Spagna vanno più al assistenza sanitaria di base che agli ospedali. “I contagi nelle persone di età superiore agli 80 anni sono ora visti più nelle scuole primarie che negli ospedali”, ha affermato. Fernando Simone, direttore del Centro per il coordinamento degli avvisi e delle emergenze sanitarie (CCAES) del Ministero della Salute, questo giovedì da Barcellona. Questo accade, secondo lui, perché i centri sanitari sono “dimessi” e possono assumere “pazienti meno gravi”. E, anche, perché gli anziani ora sono “meno vulnerabili” al virus. “Altrimenti verrebbero rilevati in ospedale e non nella scuola primaria”, ha spiegato Simón durante il suo intervento al Organizzata la XII Conferenza sulle Malattie Emergenti dalla Fundació Unitat d’Investigació en Tuberculosis (Uitb).

L’epidemiologo ha dato questo esempio per difendere la nuova strategia di controllo del virus, attraverso la quale la Spagna si è fermata contare caso per caso e coloro che sono lievemente infetti o asintomatici non devono nemmeno confinarsi, funziona. “Il persone asintomatiche sono aumentati in tutte le fasce d’età, compresi gli anziani. Le persone anziane non hanno grossi problemi. Il vaccino è molto efficace”. ha sottolineato l’epidemiologo, che ha fatto a revisione della pandemia in Spagna durante questi più di due anni. Secondo lui, in questo momento, l’incidenza della settima ondata “si sta attenuando”. La sesta ondata ha avuto tra il 55% e il 60% di persone asintomatiche, mentre nelle altre ondate erano tra il 25% e il 30%.

un’altra pandemia

Simón ha escluso che ci sarà un’ondata di covid-19 come quella di marzo 2020. “Potremmo avere una pandemia come quella del 2020 solo con un altro agente patogeno. Sarebbe quindi una nuova pandemia, non una continuazione di questa”, ha detto. Le nuove varianti, anche se sfuggono ai vaccini, sono sempre “sensibili” all’immunità che la popolazione ha già.

Anche così, ogni settimana ci sono 200 morti per covid-19 in Spagna e 10 in Catalogna. “Non possiamo pensare che sia finita, ma è diverso ha detto Simone. E, sebbene proporzionalmente ci sia a riduzione molto significativa della gravità, quando ci sono incidenze molto elevate, il numero lordo di decessi non è piccolo”.

Il record della sesta ondata

Lo ha evidenziato anche l’epidemiologo Più della metà dei contagi dell’intera pandemia avvenuta solo nel sesta ondata, quello iniziato intorno allo scorso Natale. Se da marzo 2020 più di 12 milioni di spagnoli sono stati contagiati dal covid-19, sei milioni e mezzo di questi sono stati contagiati durante la sesta ondata. Se la positività nella terza ondata (Natale 2020 e gennaio 2021) era del 16%, quella della sesta, con molti meno vincoli, era del 40%.

“Il incidenza inizia a scendere mentre iniziamo a farlo vaccinare alle persone. ci capita di avere un Gravità rimanendo bassa, che non aumenta come incidenza e che, inoltre, non mostra un picco dopo il picco dell’incidenza. Sono dati che segnano differenze sostanziali» ha espresso il direttore del CCAES. Simón ha sottolineato, tuttavia, che poiché l’incidenza nella sesta ondata era così alta, i casi gravi sono aumentati e ciò ha colpito gli ospedali e, in particolare, le cure primarie.

Inoltre, all’inizio della pandemia, La Spagna ha rilevato meno di un caso ogni 10. Ma la situazione è cambiata a maggio 2020, quando è stata messa a punto una nuova strategia di sorveglianza. “Da lì e fino a dicembre 2021, abbiamo rilevato tra il 75% e l’80% delle infezioni”, ha sottolineato.

Simón ha difeso ancora una volta il protezione generata dalla vaccinazione. La situazione è cambiata, ha insistito, ed è per questo che non ha senso “fare come a marzo 2020”. “Dobbiamo assumere la circolazione del virus a livelli accettabili, proteggendo sempre le persone vulnerabili, ha concluso.