Chi ha più di 60 anni inizia a vaccinarsi con la quarta dose di covid e influenza

Il più vecchio di 60 anni in Catalogna iniziano questo lunedì a vaccinarsi quarta dose di covid e del influenza. Dallo scorso 10 ottobre è possibile richiedere un appuntamento per essere vaccinati Il Meva Salut o chiamando il tuo centro di cure primarie (CAP). Vaccinazione per questo gruppo, così come per chi ha meno di 60 anni con condizioni di rischio (donne in gravidanza e persone con diabete e problemi cardiovascolari) inizia ufficialmente oggi lunedì 17 ottobre.

I primi ad essere vaccinati con la quarta dose di covid e influenza sono stati gli anziani in geriatria e poi il più vecchio di 80 anni. Il 26 settembre, la vaccinazione contro il covid-19 in Catalogna è tornata al punto di partenza: la casa di cura Feixa Llarga a L’Hospitalet de Llobregat (Barcellona), dove Josefa Perez Aveva ricevuto il primo vaccino contro il coronavirus due anni prima.

L’immunizzazione degli ultrasessantenni arriva in un momento in cui il covid è in aumento. Anche se non c’è pressione ospedaliera, i centri di cure primarie (CAP) vedono un aumento delle visite, senza che per questo attualmente vi sia nessuna saturazione. Il virus che circola di più in questo momento è il rinovirus. Tuttavia, alcuni epidemiologi hanno già espresso il loro preoccupazione perché la situazione cresce più del previsto, come sta accadendo Francia o dentro Germania, il cui ministro della salute ha già chiesto di tornare alle mascherine indoor.