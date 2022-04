Chi c’è dietro NSO Group, il creatore di Pegasus?

Abituato a operare nell’ombra, NSO, lo sviluppatore di pegasospyware utilizzato solo da governi e servizi di intelligence, è tornato alla ribalta. Il presunto hackeraggio del cellulare di oltre 60 politici, avvocati e attivisti del Il movimento indipendentista catalano ha messo in dubbio l’ambizioso messaggio con cui la società israeliana di cyber intelligence si presenta sul suo sito web: “Creiamo tecnologia per aiutare le agenzie governative a indagare su criminalità e terrorismo per salvare migliaia di vite in tutto il mondo”.