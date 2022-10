Chelsea vs. Wolves live streaming: pronostico Premier League, canale TV, come guardare online, tempo, notizie, quote

Mentre il Chelsea cercherà la terza vittoria consecutiva in tutte le competizioni, affronterà una sfida unica con i Wolves sotto la guida del manager ad interim Steve Davis. I lupi sono 18 in campionato e hanno segnato il minor numero di gol finora in questa stagione con tre in otto partite. Questo dovrebbe aumentare la fiducia del Chelsea per sconfiggere gli avversari, ma con i cambi manageriali tutto può succedere, soprattutto quando la partita vedrà un ex giocatore del Chelsea tornare allo Stamford Bridge.

Diego Costa ha collezionato 120 presenze con i Blues segnando 59 gol e assistendone altri 23, ma nel corso del suo tempo con il club hanno vinto due volte la Premier League insieme alla Coppa di Lega. Il trionfo della Premier League 2017 con Costa è l’ultimo titolo nazionale vinto dai azzurri. I Blues stanno probabilmente ancora cercando di sostituire la presenza di Costa in testa alla linea, ma Graham Potter spera che i gol di Pierre-Emerick Aubameyang nelle partite consecutive dimostreranno che la firma del Chelsea a gennaio può aiutare a portare la squadra.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : sabato 8 ottobre | Volta : 10:00 ET

: sabato 8 ottobre | : 10:00 ET Posizione : Stamford Bridge — Londra

: Stamford Bridge — Londra TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Pavone

Nessuno | Pavone Probabilità: Chelsea -255; Disegna +360; Lupi +750 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Chelsea: I Blues possono respirare un po’ più facilmente ora che è emersa la notizia che l’infortunio di Wesley Fofana non è così grave come inizialmente temuto. Il giovane difensore centrale ha uno stiramento al ginocchio, quindi potrebbe giocare prima della Coppa del Mondo, ma Potter non spingerà le cose considerando la sua storia di infortuni. N’Golo Kante è tornato ad allenarsi ma non è ancora pronto per giocare, mentre Carney Chukwuemeka potrebbe essere idoneo per la selezione dopo che una malattia lo ha tenuto fuori dalle ultime partite. Con il Chelsea che gioca così tante partite, sarà anche importante vedere se Christian Pulisic può guadagnare più tempo di gioco perché se non gioca contro i Wolves, è difficile vedere quando Potter farà partire l’americano.

Lupi: Gli infortuni continuano ad arrivare per i Wolves poiché Pedro Neto probabilmente sarà fuori per la Coppa del Mondo a causa di un intervento chirurgico alla caviglia. Si unirà a Sasa Kaljdzic e Chiquinho come infortuni a lungo termine, ma ci sono anche problemi di sospensione da affrontare. Ruben Neves ha sostituito il difensore centrale l’ultima volta a causa di Nathan Collins già scomparso dopo un cartellino rosso diretto, ma Neves ha raccolto il suo quinto cartellino giallo della stagione e sarà squalificato anche contro il Chelsea. Hwang Hee-Chan sarà idoneo per la selezione, ma Raul Jimenez non lo sarà, il che potrebbe aprire la strada a una partenza di Costa in cima alla linea.

Predizione

Con i lupi in difficoltà in questa stagione, le cose non diventeranno più facili con un viaggio a Stamford Bridge. I Blues bloccheranno un numero piuttosto storto nella partita. Scegliere: Chelsea 3, lupi 0