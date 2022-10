Chelsea vs Wolverhampton: come guardare, programma, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco, canale TV

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Wolverhampton @ Chelsea

Record attuali: Wolverhampton 1-4-3; Chelsea 4-2-1

Cosa sapere

Wolverhampton e Chelsea sono pari steven l’uno contro l’altro da dicembre 2018 (2-2-4), ma probabilmente non per molto. Si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 10:00 ET di sabato allo Stamford Bridge. L’anno scorso, Wolves e Chelsea erano alla pari, giocando 0-0 e 2-2.

Sabato il Wolverhampton non ha avuto successo contro il West Ham United, perdendo 2-0.

Nel frattempo, sabato è stato tutto pareggiato 1-1 a metà per Chelsea e Crystal Palace, ma il Chelsea si è fatto avanti nel secondo tempo per una vittoria per 2-1.

Il Wolverhampton è ora 1-4-3 mentre il Chelsea è sul 4-2-1. Il Chelsea è 1-1-1 dopo le vittorie in questa stagione e il Wolverhampton è 0-1-2 dopo le sconfitte.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Chelsea-Wolverhampton

Chelsea-Wolverhampton Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET Dove: Stamford Bridge

Stamford Bridge Streaming TV/diretta: Pavone

Pavone Probabilità : Chelsea -255; Disegna +360; Lupi +750 (tramite Caesars Sportsbook)

Storia della serie

Chelsea e Wolverhampton hanno entrambi due vittorie nelle ultime otto partite.