Chelsea vs. West Ham: streaming live della Premier League, canale TV, come guardarlo, notizie, quote

Due squadre bisognose di vittorie si incontreranno dopo i deludenti risultati infrasettimanali. Il West Ham ha pareggiato 1-1 con una squadra del Burnley minacciata dalla retrocessione, mentre una squadra del Chelsea ruotata ha perso 4-2 contro l’Arsenal. L’allenatore di nessuna delle due squadre sarà contento di come sono andate le cose, ma questo derby londinese significa più per gli Hammers che per il Chelsea. I Blues hanno due partite in mano contro Tottenham e Arsenal che li inseguono, ma il West Ham può superare il Manchester United per un posto europeo con una vittoria.

David Moyes dovrà bilanciare la sua squadra con una semifinale di Europa League contro l’Eintracht Francoforte in arrivo giovedì, ma con quattro giorni di riposo dovrebbe essere in grado di giocare una squadra forte per entrambe le partite.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : domenica 23 aprile | Tempo : 9:00 ET

: domenica 23 aprile | : 9:00 ET Posizione : Stamford Bridge — Londra Inghilterra

: Stamford Bridge — Londra Inghilterra TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Stati Uniti | fuboTV (prova gratis) Probabilità: Chelsea -205; Disegna +340; West Ham +550 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Chelsea: Thomas Tuchel sarà ancora senza la sua difesa di prima scelta poiché Antonio Rudiger salterà la partita a causa di un infortunio all’inguine. Anche Mateo Kovacic sarà fuori perché il suo infortunio alla caviglia sta impiegando più tempo per riprendersi del previsto. Vista la prestazione della difesa contro l’Arsenal, Trevoh Chalobah potrebbe sostituire in difesa Malang Sarr.

West Ham: L’unico vero problema di infortunio per il West Ham è Kurt Zouma che sarà un test di fitness in ritardo. È uscito per una distorsione alla caviglia, ma potrebbe tornare per dare a Moyes una difesa a piena forza tra cui scegliere.

Predizione

Timo Werner continua il suo tour di riscatto del Chelsea e segna un gol mentre ne assiste un altro per una vittoria completa. Scegliere: Chelsea 3, West Ham 1