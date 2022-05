Chelsea vs Watford: come guardare, programma, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco, canale TV

La Premier League conclude la sua stagione questa domenica.

Chi sta giocando

Watford @ Chelsea

Record attuali: Watford 6-26-5; Chelsea 20-6-11

Cosa sapere

Il Watford andrà a giocare allo Stamford Bridge per cercare di rubare un risultato positivo al Chelsea dopo aver perso il primo round-robin match. Si affronteranno domenica alle 11:00 ET. Il Watford ha del lavoro da fare per pareggiare la serie 1-8 tra questi due dall’agosto del 2016, ma una vittoria qui sarebbe un buon inizio.

Il Watford deve essere dolorante dopo la brutta sconfitta per 5-1 contro il Leicester City domenica. Questa partita è stata un 2-1 vicino all’intervallo, ma sfortunatamente per il Watford di certo non è rimasta così.

Nel frattempo, Chelsea e Leicester hanno pareggiato 1-1, buono per un punto ciascuno.

Dopo i piazzamenti insoddisfacenti nelle partite precedenti, entrambe le squadre sono fuori per tutti e tre i punti in questa partita. Con una media di 2,03 punti a partita, il Watford non si è esattamente affermato sulla parte difensiva. Vedremo se riusciranno a rattoppare i buchi nella loro difesa prima del loro prossimo concorso.

Come guardare

Chi: Chelsea-Watford

Chelsea-Watford Quando: Domenica alle 11:00 ET

Domenica alle 11:00 ET In cui si: Stamford Bridge

Stamford Bridge Streaming online: Pavone

Pavone Caesars scommesse sportive quote: Chelsea -500; Pareggio +600, Watford +1200

Storia della serie

Il Chelsea ha vinto otto delle ultime nove partite contro il Watford.