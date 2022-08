Chelsea vs. Tottenham live streaming: canale TV della Premier League, come guardare online, tempo, notizie, quote

Stamford Bridge è stato una casa degli orrori per il Tottenham nel corso degli anni, ma con Antonio Conte che cerca di costruire un contendente al titolo, una vittoria Chelsea potrebbe essere proprio il tipo di dichiarazione di cui ha bisogno per annunciare gli Spurs come favoriti per entrare nei primi quattro. Entrambe le squadre hanno aperto la loro stagione con vittorie nonostante la vittoria per 4-1 degli Spurs Southampton è stato un po’ più appariscente del Chelsea che ha ottenuto una vittoria per 1-0 Everton. Ma a questa fascia del tavolo, la cosa più importante è ottenere tre punti. Anche se le partite da vincere non esistono davvero a meno che non si tratti di una competizione a eliminazione diretta o delle ultime settimane della stagione, questa è sicuramente una partita che ha molto peso.

Insieme a Arsenale migliorare e Manchester United cercando di voltare pagina sotto Erik ten Hag, la corsa per un posto tra i primi quattro potrebbe diventare serrata, rendendo punti cruciali per entrambe le squadre in questo incontro. Gli Spurs si sentiranno meglio in vista della partita dato che il Chelsea ha lottato per segnare senza un numero nove, ma non importa se non riescono a superare la nuova recluta difensiva Kalidou Koulibaly. Era ovunque contro l’Everton, raramente fuori posizione mentre mostrava ciò a cui la sua esperienza porta accanto Tiago Silva.

Chelsea: Con un duro colpo al centrocampo del Chelsea, Mateo Kovacic sarà eliminato a causa di una battuta d’arresto nel suo recupero da un infortunio al ginocchio. È un duro colpo perché Kovacic è diventato importante per far funzionare il centrocampo del Chelsea, ma la speranza è che parte di questo possa essere riempito da Ruben Loftus-guancia e Conor Gallagher. Marco Alonso non sarà inoltre disponibile come Il Barcellona fa scattare la sua quarta leva economica gli aprirà la strada per lasciare il Chelsea. La decisione più importante di Tuchel sarà se inizierà Raheem Sterling come centravanti di nuovo o spostati Kai Havertz o Armando Broja nella posizione. Mentre Sterling ha creato il caos nel mezzo contro l’Everton, è a casa usando la sua velocità per creare occasioni fuori campo.

speroni: Matt Doherty e Ivan Perisic potrebbero non iniziare mentre lavorano fino alla forma fisica completa della partita ma con le prestazioni di Ryan Sessegnon e Emerson Royal, anche Antonio Conte non si limiterà a cedere loro posti nell’XI titolare. Clement Lenglet ha riportato un infortunio muscolare che lo renderà indisponibile per la partita ma con Ben Davies pronto per partire, non sarà un gran colpo. Oliver Skipp dovrebbe tornare ad allenarsi tra poche settimane prima di poter contribuire di nuovo. Con il minimo problema di infortuni su entrambi i lati, sarà sicuramente una partita affascinante.

Figlio Heung Min e Harry Kane porterà a termine il lavoro mentre gli Spurs superano i loro guai al Chelsea. Scegliere: Chelsea 1, Spurs 2