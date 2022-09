Chelsea vs Salisburgo live streaming: canale TV Champions League, come guardare online, tempo, notizie, quote

Non c’è tempo per rilassarsi nel nuovo lavoro per Graham Potter, che inizia la sua vita Chelsea sapendo che non può permettersi di perdere la sua prima partita, una Champions League in casa Red Bull Salisburgo. Una sconfitta per 1-0 a Dinamo Zagabria nella prima partita della fase a gironi si rivelerebbe l’ultima partita di Thomas Tuchel in carica, il primo compito del nuovo allenatore è vagliare quel particolare relitto alla ricerca dei punti che possono spingere i Blues nel Gruppo E

Sicuramente saranno testati da a Salisburgo squadra che ha messo in difficoltà l’AC Milan prima dell’1-1 con i campioni d’Italia. Gli austriaci possono avere un cast a rotazione ogni stagione, ma il club ha molta esperienza delle fasi a gironi e il loro capo Matthias Jaissle, una prospettiva estremamente apprezzata nei circoli di allenatori europei, ha dimostrato l’acume tattico per sconvolgere molti top manager. Ciò includerà Potter? Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 14 settembre | Volta: 15:00 ET

Posizione: Stamford Bridge — Londra

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Chelsea -300; Disegna +400; Salisburgo +800 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Chelsea: È il tipo di citazione che immagini rialzerà la testa sui social media nel bene e nel male nei prossimi mesi. “In cima alla mia testa, non credo di averlo fatto [been to a Champions League game]”, ha detto Potter nella sua conferenza stampa introduttiva come nuovo allenatore dei Blues. Puoi facilmente immaginare una foto di lui mentre solleva il famoso trofeo come puoi, una che mostra un Potter abbattuto a novembre dopo che la sua squadra è caduta al primo ostacolo.

Quello diventerebbe uno scenario ancora più credibile se il Chelsea perdesse ulteriori punti mercoledì, una partita in cui sarà senza portiere Edouard Mendy e la dinamo di centrocampo N’Golo Kante. Se Potter si rivolgesse a Tuchel per un consiglio, il tedesco potrebbe dirgli di fare tutto il possibile per mettere Kante in forma e disponibile; il precedente boss dei Blues ha perso solo sei delle 42 partite di Premier League ed europee in cui Kante ha iniziato e nove delle 40 in cui non l’ha fatto.

Salisburgo: Brenda AaronsonKarim Adeyemi e Rasmus Kristensen potrebbe essere partito in estate, ma il pool di talenti è in qualche modo prosciugato in Austria Noè Okafor l’ultimo giovane attaccante a brillare sul palco della Champions League. Dopo aver segnato tre gol nella competizione della scorsa stagione (oltre a creare sette occasioni per i compagni di squadra), il giovane svizzero ha continuato a stupire la scorsa settimana, segnando il gol del Salisburgo che resisteva per un punto contro il Milan. Non c’è da stupirsi se si dice che artisti del calibro di Leeds e Napoli stiano seguendo il 21enne.

Potrebbe voler restare ancora un po’, con cinque gol a suo nome Okafor è a soli tre gol dal record di gol del Salisburgo in Champions League. L’uomo che attualmente lo detiene tra i suoi numerosi riconoscimenti? Erling Haaland. Non farebbe male a Okafor essere classificato al fianco del Manchester City stella.

Predizione

Sarebbe naturale che il Chelsea iniziasse lentamente sotto la nuova gestione e il Salisburgo potrebbe sfruttare al meglio ogni momento di nervosismo nella zona ovest di Londra. SCEGLIERE: Chelsea 1, Salisburgo 1