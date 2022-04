Chelsea vs Real Madrid: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, pronostico, ora

Il Chelsea ospiterà il Real Madrid mercoledì nei quarti di finale di Champions League con l’andata in programma per lo Stamford Bridge sotto le luci delle luci a Londra. La partita è in streaming live su CBS e Paramount+. È una rivincita delle semifinali della scorsa stagione, quando il Chelsea è avanzato e ha finito per vincere il titolo. Ma questa squadra del Real sembra più forte dopo aver rimbalzato il PSG costellato di stelle negli ottavi.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : mercoledì 6 aprile | Volta : 15:00 ET

: mercoledì 6 aprile | : 15:00 ET Posizione : Stamford Bridge — Londra, Inghilterra

: Stamford Bridge — Londra, Inghilterra TV e live streaming: CBS e Paramount+

CBS e Paramount+ Probabilità: Chelsea +107; Disegna +225; Real +265 (tramite Caesars Sportsbook)

Il palinsesto di mercoledì

Trame

Chelsea: I Blues entrano in questa partita in salute a parte la rottura del legamento del ginocchio di Ben Chilwell, che lo terrà fuori fino all’estate. A parte questo, non ci sono davvero preoccupazioni. Ma tieni d’occhio Christian Pulisic, che ha segnato nella semifinale di andata della scorsa stagione. Sta arrivando minuti significativi con la nazionale maschile degli Stati Uniti e sarebbe un po’ sorprendente vederlo iniziare qui.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Vero: Eden Hazard resta fuori per un infortunio al perone, mentre Isco si avvicina al ritorno dai problemi alla schiena. La grande domanda è se l’allenatore Carlo Ancelotti sarà in Inghilterra. Pronto ad affrontare la sua ex squadra, l’italiano è risultato positivo al COVID-19. A partire da martedì, non doveva viaggiare per la partita, ma le cose potrebbero cambiare se risultasse negativo prima della trasferta. Se non può andare, al comando ci saranno Davide Ancelotti e Abian Perdomo.

Predizione

Il gol di Karim Benzema nella ripresa mette i Blancos al posto di guida. Scegliere: Chelsea 1, Real Madrid 1