Chelsea vs Newcastle United: come guardare la Premier League online, canale TV, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco

La Premier League torna in campo domenica.

Chi sta giocando

Newcastle United @ Chelsea

Record attuali: Newcastle United 7-10-10; Chelsea 16-3-8

Cosa sapere

Il Chelsea è 7-2 contro il Newcastle United da dicembre 2017 e domenica avranno la possibilità di prolungare quel successo. Si affronteranno alle 10:00 ET a Stamford Bridge. Il Chelsea ha una difesa che consente solo 0,7 gol a partita, quindi l’attacco del Newcastle avrà il loro lavoro da fare.

Il Chelsea è stato in grado di ottenere una solida vittoria sul Norwich City giovedì, vincendo 3-1.

Nel frattempo, giovedì era tutto in parità per 1-1 a metà per Magpies e Southampton, ma il Newcastle si è fatto avanti nel secondo tempo per una vittoria per 2-1.

Le loro vittorie hanno portato il Chelsea sul 16-3-8 e il Newcastle sul 7-10-10. Vedremo quale squadra potrà portare avanti il ​​proprio successo e quale squadra inevitabilmente cadrà quando Chelsea e Newcastle si scontrano.

Come guardare

Chi: Chelsea contro Newcastle United

Chelsea contro Newcastle United Quando: Domenica alle 10:00 ET

Domenica alle 10:00 ET Dove: Stamford Bridge

Stamford Bridge TV: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Chelsea -300; Disegna +390; Newcastle +950

Storia della serie

Il Chelsea ha vinto sette delle ultime nove partite contro il Newcastle United.