Chelsea vs Newcastle: lo spettro dell’uscita di Roman Abramovich e il lavaggio sportivo incombono sulla vittoria dei Blues

LONDRA — Ovviamente c’erano solo una o due bandiere, solo un tifoso che si sentiva in dovere di mostrare il suo sostegno all’Arabia Saudita prima del calcio d’inizio in questo scontro tra sportswasher passato e presente. I motivi per cui qualcuno si sentirebbe obbligato a sostenere il regime, non la squadra, sono ovviamente inconoscibili, ma è stato particolarmente significativo quando i fan del Newcastle United si sono trasferiti al Chelsea.

Per alcuni di quelli vestiti di bianco e nero questo è stato un giorno di Schaudenfreude indipendentemente dal risultato, una vittoria per 1-0 per il Chelsea guadagnata quando Kai Havertz ha regalato l’unico momento di brillantezza della partita dopo 88 minuti tristi. Con Roman Abramovich ora autorizzato dal governo britannico e i Blues alla disperata ricerca di un nuovo proprietario, c’è un club di moneybags in meno per competere per i giocatori più costosi d’Europa. I tifosi del Newcastle si sentono come se fossero la forza in arrivo nel calcio inglese.

“La pelle di Chelsea e i Mag sono ricchi”, ha fatto eco lungo la Fulham Road prima del calcio d’inizio. La natura di un campionato in cui la proprietà di un club è vista come un’offerta di legittimità ai miliardari e ai fondi di investimento dello stato nazionale può spesso essere difficile da quadrare per i tifosi. Senza dubbio c’erano molti tifosi del Chelsea domenica allo Stamford Bridge che hanno sostenuto questa squadra prima dell’arrivo di Abramovich nel 2003 e che continueranno a farlo dopo che il club si sarà districato dalla situazione attuale.

Ad un certo punto i sostenitori del Newcastle potrebbero dover affrontare le realtà geopolitiche derivanti dall’essere di proprietà del Saudi Investment Fund. Invece oggi c’è stata una festa per la loro associazione con questo particolare stato nazione, che ieri ha annunciato di aver giustiziato 81 persone, accusate di terrorismo. L’Organizzazione saudita europea per i diritti umani l’ha definita “una continuazione dello spargimento di sangue che ha caratterizzato quest’epoca, lontana dai tentativi ufficiali di imbiancare l’immagine del governo”.

Dall’altra parte del campo dello Stamford Bridge rispetto a quelle poche bandiere saudite, all’angolo delle tribune Matthew Harding e East, c’era ancora appeso lo striscione che celebrava “L’impero romano”. Il Chelsea aveva subito una follia deAbramovichificazione nel giro di poche ore. Il suo nome è stato quasi completamente cancellato dal programma della partita, una breve nota a pagina 68 riconosceva che il club ora operava su licenza del governo britannico a seguito delle sanzioni imposte al loro proprietario.

Abramovich, aveva concluso il Regno Unito, aveva “legami chiari” con Vladimir Putin, sotto la cui guida la Russia è impegnata in una guerra di aggressione all’Ucraina paragonabile all’espansione del paese del XVIII secolo sotto Caterina la Grande o allo spargimento di sangue della guerra civile , che si è conclusa con entrambi gli stati legati insieme nell’Unione Sovietica.

Ci sono, va notato, momenti che puoi contrastare, non da ultimo le bandiere dell’Ucraina sia nella tribuna occidentale che tra i tifosi in trasferta. Ma dice qualcosa quando la glorificazione della ricchezza viene dai sostenitori in viaggio mentre i cartelloni pubblicitari mostrano l’hashtag Stand With Ukraine. “I ragazzi di Geordie sono in crisi, Abramovich è un criminale di guerra”, è stato il grido da una parte vocale dello Shed End. “Nessun rumore dai ragazzi in bancarotta” era stato il grido precedente; per un momento un’infarinatura di voci attraverso il terreno gridò “Roman Abramovich”, ma non durò a lungo.

Forse le parole di Thomas Tuchel erano passate dopo aver incoraggiato i tifosi a non confondere la solidarietà con l’Ucraina con i gesti contro il loro futuro ex proprietario. Senza dubbio c’è chi non è propenso a tifare Abramovich quando è lui la causa di questa crisi attuale. Di certo c’era un’aria di tensione che permeava l’home support nella zona ovest di Londra.

Vagando all’interno del cordone di sicurezza rinforzato dello Stamford Bridge un’ora e mezza prima del calcio d’inizio, avresti fatto bene a intuire che presto ci sarebbe stata una partita importante della Premier League, forse l’ultima davanti a un pubblico al completo in questa stagione. Pochi si erano fatti strada verso terra. Qual era il punto? Si sentivano i genitori dire ai bambini piccoli che il negozio del club era chiuso, il familiare frastuono di coloro che si radunavano attorno ai venditori del programma non si sentiva da nessuna parte.

I loghi degli sponsor Three, Hyundai e Zapp erano ancora in mostra sui kit e sul terreno, anche se tutti e tre stanno spingendo affinché questi legami molto visibili tra le loro aziende e Abramovich vengano rapidamente rimossi. Stamford Bridge è già stato diverso domenica, è improbabile che vira verso la normalità nelle prossime settimane.

Il Chelsea rimane in dialogo con il governo sui termini della licenza in base alla quale opera. Ci sono dubbi sul fatto che possano sostenere i costi derivanti dalla gestione di un club della Premier League, dalle trasferte agli stipendi del personale, mentre sarebbe necessaria una nuova licenza per la vendita del club.

Tuchel ha articolato il sentimento di coloro che non hanno più alcuna vera agenzia sul futuro di questo club. Alla domanda se gli fossero state offerte assicurazioni sul suo lavoro, il vincitore della Champions League ha detto: “Nessuna rassicurazione, e penso che non ci si dovrebbe fidare di chiunque lo dia perché nessuno sa – questa è la mia opinione – cosa sta arrivando.

“Una settimana fa, la dichiarazione era chiara: il club non è in vendita. Una settimana dopo lo è, ovviamente, quindi se qualcuno oggi mi dice: ‘Questo è quello che accadrà’, non mi fiderò al 100% di loro perché dobbiamo essere flessibili e le cose si rivelano abbastanza folli da essere capovolte un giorno dopo”.

In questo contesto c’era poco prezioso che il gioco poteva offrire in mitigazione. Persino le battute di N’Golo Kante a centrocampo non sono state così esaltanti come di solito. Per la maggior parte il Chelsea si è bloccato nell’ultimo terzo contro una difesa del Newcastle che poteva riempire l’area con l’altezza, quando Kai Havertz e Mason Mount hanno lavorato per liberare Timo Werner, che ha lanciato un tiro a lato del secondo palo.

La minaccia del Newcastle è stata in gran parte limitata a calci piazzati e cross, Miguel Almiron ha messo a segno un tiro di testa di Dan Burn per il difensore centrale che si è spostato a lato prima che il tiro al volo del paraguaiano fosse ben parato da Edouard Mendy poco prima dell’intervallo. Forse la loro più grande frustrazione è stata che l’arbitro David Coote ha ritenuto che Trevoh Chalobah che ha afferrato la maglia di Jacob Murphy nel secondo tempo non fosse degno di un rigore.

Anche se gli ospiti non hanno davvero provato da gioco aperto, hanno fatto molto per reprimere l’attacco del Chelsea. Con mezzi leali e a volte fallo, Burn è riuscito a soffocare Havertz per la maggior parte di questa partita, anche se il VAR era dalla parte del tedesco quando non ha suggerito a Coote di dargli più di un giallo per una gomitata in faccia a Burn.

Nel frattempo Werner è tornato nella forma che troppo spesso ha definito la sua carriera nel Chelsea, tocchi pesanti quando passa in porta. Questo presuppone che non fosse in fuorigioco; al 62′ è riuscito a infliggere un fallo a Martin Dubravka, ma solo dopo aver valutato male il suo dardo dietro la difesa.

Il Chelsea sembrava a corto di idee, il sostituto Romelu Lukaku è tornato ancora una volta in quel ruolo di uomo bersaglio che è così scomodo per lui. Ha lottato con poveri palloni lunghi. Havertz no. Jorginho ha trovato una fessura tra Dubravka e la sua linea di fondo, ritagliando un passaggio sopra le righe che chiedeva ancora molto al suo compagno di tè, che aveva tutta la qualità necessaria.

Il suo primo tocco ha ucciso qualsiasi slancio sulla palla rotante. Con pochi centimetri di spazio in cui operare, un’alzata di spalle dall’esterno del suo stivale ha portato la palla oltre Dubravka. L’eruzione dello Stamford Bridge ha portato non poco sollievo per accompagnare il giubilo. Il gol di Havertz ci ha ricordato che, nonostante tutti i dubbi che ci attendono per questa squadra, le cose potrebbero non essere così difficili finché possono contare su una tale qualità.