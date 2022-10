Chelsea vs Manchester United: come guardare, programma, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco, canale TV

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Manchester United @ Chelsea

Record attuali: Manchester United 6-3-1; Chelsea 6-2-2

Cosa sapere

Il Chelsea tornerà a casa dopo una trasferta di due partite. Loro e il Manchester United si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 12:30 ET sabato allo Stamford Bridge. L’anno scorso Chelsea e Man United erano alla pari, giocando 1-1 e 1-1.

Mercoledì Chelsea e Brentford hanno pareggiato 0-0, buono per un punto ciascuno.

Nel frattempo, il Tottenham Hotspur in genere ha tutte le risposte in casa, ma mercoledì i Red Devils si sono rivelati una sfida troppo difficile. Il Man United è uscito illeso dalla partita contro il Tottenham, vincendo 2-0. Il punteggio era tutto legato all’intervallo niente a niente, ma il Man United è stata la squadra migliore nel secondo tempo.

Dopo il pareggio, il Chelsea cercherà di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.

Come guardare

Chi: Chelsea contro Manchester United

Chelsea contro Manchester United Quando: Sabato alle 12:30 ET

Sabato alle 12:30 ET Dove: Stamford Bridge

fuboTV (prova gratuitamente. Potrebbero essere applicate restrizioni regionali.) Quote Caesars Sportsbook: Chelsea +115; Disegna +230; Uomo U +240

Storia della serie

Il Manchester United ha vinto quattro delle ultime 12 partite contro il Chelsea.