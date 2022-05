Chelsea vs Liverpool live streaming: pronostico finale di FA Cup 2022, canale TV, come guardare online, tempo, quote

La finale di FA Cup di sabato vedrà i favoriti Liverpool sfidare il Chelsea allo storico stadio di Wembley. È la seconda finale che queste due squadre hanno giocato in questa stagione dopo aver combattuto nella finale della Coppa EFL a febbraio. È anche il loro quarto incontro in assoluto. Nessun gol è stato segnato in quella finale della Coppa EFL, ma il Liverpool ha avuto bisogno di 11 calci di rigore trasformati per battere i Blues, 11-10. Questa volta, l’aspettativa è che il Liverpool vinca di nuovo mentre i Blues cercano di aggiungere questo hardware insieme alla Supercoppa UEFA e alla Coppa del Mondo per club FIFA in quella che è stata una stagione selvaggia evidenziata dal cambio di proprietà. In tutti e tre gli incontri di questa stagione, due dei quali in Premier League, nessuna squadra è stata in grado di vincere nei regolamenti.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: sabato 14 maggio | Tempo: 11:45 ET

Posizione: Wembley Stadium — Londra, Regno Unito

TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: ESPN+

Probabilità: Chelsea +255; Pesca +255; Liverpool +105 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Chelsea: N’Golo Kante è tornato ad allenarsi per i Blues, e arriva in un buon momento considerando i problemi di infortunio in difesa. Jorginho è appena tornato di recente, ma lo stato di Mateo Kovacic non è chiaro dopo una brutta sfida subita da Dan James durante il fine settimana. Altrimenti, Thomas Tuchel ha il suo core a disposizione per questo scontro.

Tuchel ha detto venerdì che l’infortunio di Kovacic non è niente di nuovo, ma è più dolore in una lesione del legamento già esistente.

“È piuttosto sorprendente essere nella situazione in cui possiamo provarci, e Mateo vuole provarlo. E il reparto medico ha dato il via libera per provarlo”, ha detto Tuchel prima della partita. Il vantaggio è che il legamento è già strappato dall’ultimo incidente [in the FA Cup semifinal], quindi non ci sono nuove lesioni, solo forti dolori. La sua caviglia era molto gonfia. Speriamo che forse il tempo gli basti per farcela”.

Liverpool: L’unica vera preoccupazione per l’infortunio per il Liverpool riguarda Fabinho, uscito fuori casa contro l’Aston Villa infrasettimanale. Il brasiliano ha avuto problemi alla coscia e non sembra che giocherà in questo. Il manager Jurgen Klopp ha dichiarato venerdì che Fabinho tornerà per la finale di Champions League il 28 maggio contro il Real Madrid su CBS e Paramount+. Il problema che Klopp deve affrontare riguarda la richiesta e l’obbligo di ruotare i giocatori con una lista di incontri così congestionata con la squadra ancora in corsa per altri tre trofei.

“Quando cerchi tre o quattro trofei, è chiaro che lo ottieni o no. È una stagione impegnativa, ma non accadrà mai che la FA Cup sia solo una partita normale. È una partita speciale e, per alcuni, il più grande della loro carriera. Vogliamo godercelo e fare bene alla nostra gente”, ha detto Klopp nella sua conferenza stampa pre-partita.

Ma vede la vittoria della finale della Coppa EFL sui Blues come una vittoria. Vuole che la sua squadra abbia fame e mostri sabato cosa non ha fatto in quella partita.

“Non abbiamo ‘battuto’ il Chelsea. Abbiamo vinto la sparatoria”, ha detto Klopp. “Ho detto alcune volte che senza fortuna non hai possibilità, e la fortuna è stata dalla nostra parte quel giorno. Sappiamo quanto è bravo il Chelsea. Entrambe le squadre ci andranno”.

Predizione

Mohamed Salah punisce la sua vecchia squadra, segnando due gol e portando i Reds alla gloria della coppa. Scegliere: Liverpool 2, Chelsea 1