Chelsea vs Crystal Palace: diretta streaming FA Cup, canale TV, come guardarla online, notizie, quote

Patrick Vieria ha fatto un bel lavoro con i Crystal Palace, vedendoli alla semifinale di FA Cup nella sua prima stagione in carica. Ma non vorrà fermarsi qui con un’apparizione in finale di FA Cup se riescono a superare il Chelsea. A causa degli obblighi di prestito, rimarranno senza Conor Gallagher, che è stato in buona forma con otto gol e tre assist, aprendo le porte a Eberechi Eze per giocare un ruolo chiave nella partita.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : domenica 17 aprile | Tempo : 11:30 ET

: domenica 17 aprile | : 11:30 ET Posizione : Stadio di Wembley — Londra, Inghilterra

: Stadio di Wembley — Londra, Inghilterra Diretta streaming: ESPN+

Probabilità: Chelsea -165; Disegna +295; Crystal Palace +470 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Chelsea: Dopo aver giocato 120 minuti contro il Real Madrid in Champions League, dovranno fare attenzione a non entrare in campo. Timo Werner è stato in forma migliore negli ultimi tempi, essendo coinvolto in quattro gol nelle sue ultime due partenze sulla fascia sinistra dove ha scritto Christian Pulisic. Pulisic ha lottato da quando è tornato dal servizio internazionale, ma Werner, Kai Havertz e Mason Mount hanno formato insieme l’attacco. Sarà difficile per Palace fermare quei tre, a condizione che abbiano energia nelle gambe.

Palazzo di cristallo: Senza Gallagher, è lecito aspettarsi che Palace giochi una partita più difensiva in questo. La loro coppia centrale di Joachim Andersen e Marc Guehi è stata formidabile e farà pensare al Chelsea, mentre Wilfred Zaha dovrà sfruttare bene le sue possibilità dall’altra parte perché saranno difficili da trovare.

Predizione

Il Chelsea vedrà le cose, ma non aspettarti che il Crystal Palace crolli facilmente. Scegliere: Chelsea 2, Crystal Palace 1