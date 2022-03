Chelsea FC vs Newcastle: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Il Chelsea affronterà domenica una delle squadre più calde della Premier League a Newcastle United. Mentre i Magpies si allontanano dalla zona retrocessione, sono rimasti imbattuti nelle ultime nove partite da quando hanno perso contro il Manchester City. Il Chelsea ha una nuvola oscura che aleggia sulla vendita in attesa del club, ma Thomas Tuchel sta facendo del suo meglio per radunare le truppe attraverso le cose. Reece James mancherà, ma il trio d’attacco migliorato di Kai Havertz, Christian Pulisic e Mason Mount dovrebbe rimanere tenendo Romelu Lukaku in panchina.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora

Come guardare e quote



Data: domenica 13 marzo | Volta: 10:00 ET

Posizione: Stamford Bridge — Londra, Regno Unito

TV e live streaming: Pavone

Probabilità: Chelsea -300; Disegna +390; Newcastle +950 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Chelsea: È un peccato che proprio quando i Blues hanno ritrovato il loro ritmo, hanno dovuto rispondere a più domande sulle cose fuori dal campo che su di esso. Tuchel ha fatto un lavoro impressionante navigando aspettative irragionevoli, ma a un certo punto deve diventare una distrazione per la squadra. Hanno già lottato per eliminare il Norwich City e con la forma del Newcastle, questa potrebbe essere una partita più dura del previsto.

Newcastle United: Il merito va dato a Eddie Howe poiché la maggior parte di questa corsa è avvenuta con Keiran Trippier, Callum Wilson e Allan Saint-Maximin messi da parte. Chris Wood ha finalmente aperto il suo account di punteggio per il Newcastle nella loro rimozione del Southampton, una partita che ha anche mostrato il debutto completo di Bruno Guimaraes, un giocatore che Howe ha soddisfatto le aspettative poiché tutti hanno chiesto che fosse inserito. Ma Guimaraes ha segnato un gol al suo debutto completo non farà che aumentare le aspettative per il futuro.

Predizione

Poiché al momento poche squadre stanno andando meglio del Newcastle United, questa è una partita che sarà molto più dura del previsto per il Chelsea. Scegliere: Chelsea 2, Newcastle United 2