Quello che molti di voi stavano aspettando è arrivato da Lidl: il prodotto da bagno fondamentale per la doccia.

Avere il bagno sognato è a volte complicato. Questa è la stanza generalmente più piccola della casa, ma è anche quella che è la più casae spesso non possiamo inserire tutto ciò che vogliamo. Per questo motivo, dobbiamo cercare soluzioni che siano utili per la loro funzionalità, ma che allo stesso tempo ci aiutino a rendere il bagno davvero bello ed elegante. Prendete nota, perché Quello che molti di voi stavano aspettando è arrivato da Lidl: il prodotto chiave per il bagno quando si fa la doccia.

Il prodotto di punta per il bagno è da Lidl

Se avete un bagno piccolo in cui è possibile inserire a malapena uno schermo per la doccia, siete arrivati nel posto giusto. doccia oppure avete una vasca da bagno che ha bisogno di una tenda, ma non sapete quale scegliere o quale possa fare al caso vostro senza occupare troppo spazio, non potete lasciarvi sfuggire la novità di Lidl che sta già conquistando il mercato in tutti i suoi supermercati. Come si può vedere nell’immagine qui sopra, si tratta del tenda a rullo per la doccia. Un prodotto che forse non avete mai visto prima e che vi permetterà di fare la doccia senza schizzi d’acqua o senza che nessuno vi veda, ma senza bisogno di una tenda da doccia. Poiché si tratta di un cieco, che è fissato al soffitto con viti e dato che può essere arrotolato, possiamo riporlo o meglio arrotolarlo una volta finito (e asciugato) in modo che non occupi spazio.La tenda, che ha La tenda, che misura 100×250 cm, è venduta in due modelli con motivi diversi. Da un lato, abbiamo un cieco grigio con strisce, mentre l’altro è dello stesso colore ma con piazze. Sono realizzati in PEVA L’acetato di polietilene e vinile (polyethylene vinyl acetate) è un vinile non clorurato ed è comunemente usato come sostituto del PVC (cloruro di polivinile), quindi è perfetto per l’uso in bagno in quanto può asciugarsi rapidamente se si bagna. Il parte superiore (quello fissato al soffitto) è fatto di alluminio.La soluzione più moderna e originale per la doccia o la vasca da bagno, è caratterizzata anche da un piccolo Meccanismo a trazione laterale In questo modo sarà molto facile arrotolare o srotolare l’avvolgibile quando vogliamo prenderlo o quando lo usiamo, quindi non esitate perché questo avvolgibile è già uno dei prodotti più venduti da Lidl questa settimana. È disponibile nei loro supermercati e nel loro negozio online a un prezzo molto basso. prezzo di 14,99 euro.

