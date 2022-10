Che cos’è un ictus, la condizione che ha sofferto Kiko Rivera

L’ictus è una delle principali cause di morte nel mondo. Secondo uno studio pubblicato da “The Lancet” nel solo 2016, ci sono stati 13,7 milioni di nuovi ictus nel pianeta e sono stati registrati 5,5 milioni di decessi causati da questa malattia, rendendola la seconda causa di morte nei paesi sviluppati e la prima per le donne .

Il figlio di YoSabel Pantoja, Kiko Rivera, è stata l’ultima celebrità ad essere colpita da questo disturbo, Y È stato ricoverato all’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia dopo aver riportato un grave problema di salute questa mattina.

In Spagna, secondo i dati dell’associazione Freno al Ictus, questa condizione cerebrovascolare attacchi ogni anno 120.000 persone causando morte o grave disabilità in circa il 50% di essi. Di questi casi, tra il 30 e il 35% si verifica in persone di età inferiore ai 65 anni, cioè in età lavorativa, come riportato dal Gruppo di Studio sulle Malattie Cerebrovascolari della Società Spagnola di Neurologia (SEN).

Stroke, un grande sconosciuto

Uno dei problemi che più preoccupa gli esperti è la grande ignoranza pubblica che esiste di questa condizione, un problema che colpisce la diagnosi del paziente, perché in caso di ictus ogni secondo è fondamentale se vogliamo evitare che il cervello subisca danni gravi e irreversibili.

“L’ictus è una malattia causata da un improvviso disturbo della circolazione cerebrale e che compromette l’arrivo di ossigeno e glucosio in una regione del cervello, provocandone la perdita della funzione”, spiega il medico lecinana. “Il cervello non ha riserve di energia, dipende direttamente dalla fornitura di ossigeno e glucosio, quindi se questo cessa, il cervello muore”, aggiunge.

identificare i sintomi

Nonostante ciò, un’indagine condotta da SEN e Freno al Ictus rivela che fino al 61% dei pazienti o caregiver di pazienti che avevano subito un ictus riconosceva di avere prima della malattia un scarsa o bassissima conoscenza di cosa sia, una disinformazione che il 28% degli intervistati ha mantenuto dopo aver subito il disturbo.

“Dobbiamo migliorare questo”, dice. lecinana“non può essere che due terzi della popolazione non sappia cosa sia un ictus, perché questo significa le persone non riconoscono i sintomi di allarme”.

Ma quali sono questi sintomi? Come spiega la dott.ssa Leciñana a Efe, i segnali premonitori di un ictus sono l’improvvisa perdita di forza o di sensibilità su un lato del corpo, la perdita della capacità di parlare o comprendere la lingua, la perdita della vista da un occhio o della vista campo e un mal di testa molto improvviso e intenso.

“Questi sintomi ti costringono a cercare cure urgenti”, dice, aggiungendo che il modo migliore per ottenerle è “chiamare il 112”. “Non devi andare in ospedale, devono portarti al pronto soccorso”, dice, qualcosa in cui il dottore è d’accordo Rivera LopezCapo della Commissione SUMMA 112 Ictus.

L’importanza di chiamare il 112

Il primo di questi collegamenti è la chiamata al 112 dopo i primi sintomi, ed è quello che sostiene il resto del processo, perché nel momento in cui viene menzionato uno dei segni di un infarto cerebrale, la chiamata va a due persone: il tavolo del trasporto sanitario, che invia una risorsa sanitaria al domicilio del paziente, e al medico, che raccoglierà tutte le informazioni sulla persona sospettata di avere un ictus.

Quando il servizio di emergenza arriva a casa del paziente, vengono presi i suoi segni vitali e trasmette le informazioni al centro di coordinamento in modo che possa avvisare l’ospedaleche preparerà i test di imaging, le analisi e il team che curerà il paziente.

“Questo avviso all’ospedale farà risparmiare molto tempo ed è il motivo per cui devi sempre andare in ospedale in ambulanza”, spiega Riera, che sottolinea che con questo avviso puoi risparmiare “più di un’ora”, un momento estremamente importante per il momento di curare questa malattia che ogni anno provoca circa 27.000 morti in Spagna ed è il seconda causa di demenza o deterioramento cognitivosolo dietro l’Alzheimer.

Fattori di rischio

Nonostante la sua gravità, ci sono una serie di fattori di rischio che possono essere controllati per prevenire gli ictus. Il consumo di alcol e tabacco, l’alto livello di colesterolo nel sangue, l’obesità e una vita sedentaria sono, tra le altre, alcune delle cause che ci rendono più inclini ad avere un ictus, ma possono essere combattute attraverso uno stile di vita sano, riporta Ef.

A sua volta, l’età aumenta la probabilità di subire un infarto cerebrale, essendo il principale fattore di rischio inalterabile. “L’ictus aumenta ogni volta che invecchiamo”, afferma Leciñana, che afferma che in una società in cui ci sono più anziani, la prevalenza della malattia e il numero assoluto di casi annuali saranno maggiori.

In questo senso, è previsto che entro il 2035 ci sarà un aumento del 34% dell’incidenza di ictus in Europa. Nel caso della Spagna, i casi di incidenti dovrebbero aumentare del 35%, la prevalenza del 31% e i decessi del 39%.

“Abbiamo ancora molto da fare”, afferma Leciñana, aggiungendo che la mortalità sta diminuendo grazie a trattamenti come la trombolisi endovenosa, la trombectomia meccanica e l’implementazione di stroke unit.

L’ictus provoca un grave impatto sulla persona che ne soffre e sul suo ambiente. Nonostante il fatto che ogni giorno sempre più pazienti guariscano o soffrano di sequele minori, l’ictus continua a essere la seconda causa di morte nei paesi sviluppati ed è la prima causa di disabilità in un adulto, il che rende difficile l’interazione con altre persone, aumenta l’economia familiare costi e riduce la vita lavorativa.