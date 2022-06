Che cos’è il “grooming” e come può essere evitato?

Il ‘toelettatura’ o inganno pedofilo è la molestia commessa da un adulto su minori al fine di ottenere da lui immagini erotiche o pornografico. Vista la proliferazione di dispositivi elettronici anche tra i minori, è necessario attuare misure per sapere come reagire a questo tipo di estorsioni.

In caso di ‘grooming’, gli stalker si nascondono sotto a falsa identitàaiutato dall’anonimato della rete, con l’obiettivo di conquistare la fiducia dei minori e creare un legame di dipendenza che possa portare alla sottomissione dei bambini.

Proteggere i minori da questo tipo di molestie È difficile anche se si prendono precauzioni. Per fare questo, il Associazione Internet ha emesso una serie di raccomandazioni che insegnano ai genitori a reagire a questi crimini nel miglior modo possibile.

memorizzare le prove

La prima misura è composta da non cancellare nessun contenuto sul telefono o sul computer interessato. Sia le conversazioni che le immagini e i video inviati devono essere salvati in modo che possano essere utilizzati in seguito come Tested è anche consigliabile conservare catture dallo stesso.

Una volta identificato il profilo dello stalker, è consigliabile bloccalo primo. Segnalandolo, gli amministratori del servizio possono rimuovere il file profilo e perdere le prove archiviate, inoltre questo può incoraggiare il criminale a creare a nuovo account.

denuncia immediata

Allo stesso tempo, è necessario che i tutori del minore denuncino immediatamente ogni caso di ‘grooming’ alle forze dell’ordine, ai tribunali di turno o alla Procura per i minorenni. È anche possibile presentare a Denuncia anonima sui siti web delle forze di sicurezza o contattare una ONG specializzata in cyber bullismo.

Di fronte a queste situazioni, l’Associazione Utenti Internet ha ricordato l’importanza di sostenere i minori che subiscono questo tipo di cyberbullismo, evitando di farli sentire più in colpa e mantenendo una buona comunicazione con loro per farli uscire da questa situazione.